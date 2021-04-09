Водителя Nissan, насмерть сбившего женщину в Челябинске, отправили в СИЗО

Фото: ГИБДД, achnov/vk.com, Сергей СОТНИКОВ

Областной суд рассмотрел апелляцию по мере пресечения водителю Nissan Terrano Евгению Стюрину, который подшофе насмерть сбил женщину, протащил ее на капоте и скрылся с места ДТП. Несмотря на все обстоятельства, Центральный районный суд отправил его под домашний арест. Решение возмутило не только общественность, но и прокуратуру. Надзорное ведомство собрало много любопытной информации о лихаче и подало на апелляцию.

До 7 июня Евгений Стюрин проведет в СИЗО. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

СЛУШАЛ И МОРЩИЛСЯ

Как передает корреспондент КП-Челябинск, Евгений Стюрин зашел в зал в сопровождении женщины-конвоира, но без наручников. На заседание пришла сестра погибшей.

Стюрин высказался против присутствия СМИ, заявив, что есть сведения, которые касаются его личной жизни и здоровья его родственников — дескать публикации СМИ негативно отражаются на них. Но судья Алексей Сухой лишь запретил фотографировать до стадии прения сторон.

Адвокат Стюрина попросил приобщить документы, в том числе положительную характеристику с места жительства. Он также сообщил, что Евгений отдает четверть зарплаты в качестве алиментов на 11-летнюю дочь и кроме него некому ухаживать за матерью — сестра живет во Владивостоке.

Представитель прокуратуры заявила, что Стюрин может скрыться от следствия и не факт, что его мать нуждается в уходе (неизвестно, кто фактически за ней ухаживает). Гособвинитель попросила приобщить документы о том, что в 2017 году он отказался от медосвидетельствования, а в 2019 году его снова доставляли в наркодиспансер на установление алкогольного опьянения.

Между тем, соседи, с которыми общались следователи, заявили: Стюрин ведет аморальный образ жизни, часто пьет, дебоширит, без конца ругался с бывшей женой. Однажды он чуть не сбил женщину с коляской, рассказали очевидцы.

Стюрин слушал то, что перечисляет прокурор, и морщился, передает наш корреспондент.

ПОГИБШАЯ РАБОТАЛА В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Погибшая 35 лет работала медсестрой в детской больнице на ЧТЗ. Как рассказала ее сестра Залия Зиннурова, Стюрин не связывался с родственниками погибшей и не оказывал никакой помощи. Родственники подали иск на возмещение морального вреда.

Стюрин заявил, что готов оказать материальную помощь, но с потерпевшей стороны никто не давал реквизитов, куда можно перечислить деньги. Теперь реквизиты появились. Прокурор спросила, какую помощь он готов оказать потерпевшей. Стюрин ответил, что сообщит об этом в прениях.

БЫЛ В ШОКЕ

Стюрин рассказал, почему скрылся с места ДТП:

— В момент, когда сбил пешехода, у меня случилось шоковое состояние, я поехал дальше, остановился. Не мог прийти в себя, очень испугался. Приехал позже, так как 60 лет Октября — улица длинная, мне пришлось развернуться и приехать на место ДТП, — рассказал он.

ДОМАШНИЙ АРЕСТ — ТОЖЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

Адвокат на прениях заявил, что Стюрин оказывает помощь матери, а жить с ней не может и не обязан, потому что работает, плюс надо оказывать помощь ребенку с алиментами. Живет он с супругой

— Домашний арест — разновидность лишения свободы, он не может выходить на прогулки без разрешения. Целый день находится дома, не может общаться с другими людьми и выходить в Интернет. На него надет браслет, если он покинет помещение, тут же приедет сотрудник ГУФСИН, — заявил адвокат Стюрина. — Находясь под домашним арестом, он собрал определенную сумму, готов возместить потерпевшей затраты на погребение.

Но суд принял решение отправить его в СИЗО до 7 июня.

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