Политологи полагают, что рейтинг «Единой России» на Южном Урале возрастет после того, как Текслер станет управлять реготделением партии
В Челябинской области на прошлой неделе подвели итоги выборов. Часть результатов была ожидаема, а вот другая — не очень. Многих удивило, что «Зеленая альтернатива», которая по прогнозам числилось в списке аутсайдеров, смогла преодолеть пятипроцентный барьер и получить мандаты. Также в политическую повестку смог вернуться экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, на чьей карьере общественники ставили крест. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие политические новости.
Итоги выборов
В избиркоме Челябинской области утвердили новый состав Законодательного Собрания региона. По результатам прошедших выборов в него вошли представители шести партий. Утвержденные депутаты будут работать до 2025 года.
Пройти в Заксобрание смогли партии, набравшие более 5% голосов избирателей:
«Единая Россия» — проголосовало 374 273 человек, 42,59%,
«Справедливая Россия» — проголосовало 129 937 избирателей, 14,79%,
КПРФ — проголосовало 104 263 человек, 11,86%,
ЛДПР — проголосовало 99 380 избирателей, 11,31%,
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — проголосовало 50 100 избирателей, 5,70%,
«Зеленая альтернатива» — проголосовало 47 059 избирателей, 5,36%.
В Законодательное собрание региона вошли шесть партий. Фото: «Вечерний Челябинск» / Дмитрий Куткин
Помимо этого, председатель облизбиркома Сергей Обертас озвучил, сколько мандатов получили прошедшие партии:
Зеленая альтернатива — 1
ЛДПР — 3
Единая Россия —15
КПРФ — 4
Партия пенсионеров — 2
Справедливая Россия — 5
Явка на выборах составила 33,80%. Всего проголосовали 878 953 человек.
Скандально известный экс-мэр Златоуста возвращается в политику
Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин победил на выборах в городское собрание депутатов, тем самым заявив о своем возвращении в политику. Он баллотировался от партии «За правду» и набрал 409 голосов.
— Сколько грязи и вранья было вылито на меня за последние полтора месяца, сколько денег было потрачено одним из моих оппонентов на то, чтобы дискредитировать меня и мою работу в глазах жителей… Но ничего из этого им не помогло. И пусть это останется на их совести, — написал Жилин в соцсетях.
Жилин заявил, что победил на выборах без подкупа избирателей и без грязи в адрес своих оппонентов. Фото: vk.com / Вячеслав Жилин
Когда Жилин занимал пост главы Златоуста, против него сформировалась серьезная оппозиция. На него точили зуб местные депутаты и коммунальные компании. Жители города тоже были недовольны — они устраивали митинги против мэра.
Нарастающий конфликт достиг своего апогея в конце августа 2019 года, когда губернатор Челябинской области Алексей Текслер (тогда он еще был врио) приехал в Златоуст на встречу с горожанами, на которой также присутствовал и Жилин. Народ кричал мэру города, чтобы он ушел со своего поста. Тому ничего не оставалось делать, как досрочно сложить свои полномочия.
С возвращением Жилина в политику, обстановка в Златоусте должна снова накалиться. Будем с интересом следить за тем, что там происходит.
Текслер возглавил региональное отделение партии «Единой России»
Слухи о том, что Владимир Мякуш покинет в ближайшее время свой пост главы регионального отделения партии «Единой России» ходили уже давно. Все стало известно в итоговый день голосования. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру возглавить реготделение партии.
— Работа, которая проводилась вами в процессе подготовки к этим выборам уже в качестве члена партии «Единая Россия», дает мне основания предложить вам возглавить региональную партийную организацию, — обратился Медведев к губернатору во время видеоконференции по предварительным итогам голосования.
Об уходе Мякуша инсайдеры сообщали много раз. Фото: chelyabinsk.er.ru
Официально Текслер встал у руля реготделения «Единой России» 16 сентября на заседании генсовета партии в Москве. Решение было единогласным. Однако пока что глава региона будет занимать свою должность с приставкой исполняющего обязанности. Секретарем его изберут на ближайшей конференции челябинского регионального отделения партии.
Коронавирус задел политические элиты региона
COVID-19 начал влиять этой осенью на политическую повестку в регионе. Недавно стало известно, что новой болезнью заразилась жена вице-губернатора Виктора Мамина. Сам политик был вынужден уйти на самоизоляцию вместе со своим сыном. Об этом в прошлый четверг, 17 сентября, корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.
— У Натальи Маминой был выявлен коронавирус, — рассказал по телефону Сергей Зюсь. — Она госпитализирована и сейчас находится под наблюдением врачей. Результаты ее теста на COVID-19 положительные. Сам Виктор Викторович и его сын, который учится во втором классе, находятся на самоизоляции. У них результаты отрицательные, но, тем не менее, в соответствии с правилами он работает в дистанционном режиме, находится на связи.
Наталья Мамина (слева) госпитализирована. У нее положительный анализ на COVID-19
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Также коронавирус унес жизнь главы Пластовского района Александра Неклюдова. О его смерти стало известно в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
— Ковидная пневмония поразила большую часть легких 67–летнего чиновника, за жизнь которого последние две недели боролись врачи областной клинической больницы №3, но болезнь оказалась сильней, — рассказали в пресс-службе главы региона.
Александр Неклюдов. Фото: официальный сайт правительства Челябинской области.
Таковы последние новости о политике за прошедшую неделю.
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