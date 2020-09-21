Политологи полагают, что рейтинг «Единой России» на Южном Урале возрастет после того, как Текслер станет управлять реготделением партии

В Челябинской области на прошлой неделе подвели итоги выборов. Часть результатов была ожидаема, а вот другая — не очень. Многих удивило, что «Зеленая альтернатива», которая по прогнозам числилось в списке аутсайдеров, смогла преодолеть пятипроцентный барьер и получить мандаты. Также в политическую повестку смог вернуться экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, на чьей карьере общественники ставили крест. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие политические новости.

Итоги выборов

В избиркоме Челябинской области утвердили новый состав Законодательного Собрания региона. По результатам прошедших выборов в него вошли представители шести партий. Утвержденные депутаты будут работать до 2025 года.

Пройти в Заксобрание смогли партии, набравшие более 5% голосов избирателей:

«Единая Россия» — проголосовало 374 273 человек, 42,59%,

«Справедливая Россия» — проголосовало 129 937 избирателей, 14,79%,

КПРФ — проголосовало 104 263 человек, 11,86%,

ЛДПР — проголосовало 99 380 избирателей, 11,31%,

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — проголосовало 50 100 избирателей, 5,70%,

«Зеленая альтернатива» — проголосовало 47 059 избирателей, 5,36%.

В Законодательное собрание региона вошли шесть партий. Фото: «Вечерний Челябинск» / Дмитрий Куткин

Помимо этого, председатель облизбиркома Сергей Обертас озвучил, сколько мандатов получили прошедшие партии:

Зеленая альтернатива — 1

ЛДПР — 3

Единая Россия —15

КПРФ — 4

Партия пенсионеров — 2

Справедливая Россия — 5

Явка на выборах составила 33,80%. Всего проголосовали 878 953 человек.

Скандально известный экс-мэр Златоуста возвращается в политику

Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин победил на выборах в городское собрание депутатов, тем самым заявив о своем возвращении в политику. Он баллотировался от партии «За правду» и набрал 409 голосов.

— Сколько грязи и вранья было вылито на меня за последние полтора месяца, сколько денег было потрачено одним из моих оппонентов на то, чтобы дискредитировать меня и мою работу в глазах жителей… Но ничего из этого им не помогло. И пусть это останется на их совести, — написал Жилин в соцсетях.

Жилин заявил, что победил на выборах без подкупа избирателей и без грязи в адрес своих оппонентов. Фото: vk.com / Вячеслав Жилин

Когда Жилин занимал пост главы Златоуста, против него сформировалась серьезная оппозиция. На него точили зуб местные депутаты и коммунальные компании. Жители города тоже были недовольны — они устраивали митинги против мэра.

Нарастающий конфликт достиг своего апогея в конце августа 2019 года, когда губернатор Челябинской области Алексей Текслер (тогда он еще был врио) приехал в Златоуст на встречу с горожанами, на которой также присутствовал и Жилин. Народ кричал мэру города, чтобы он ушел со своего поста. Тому ничего не оставалось делать, как досрочно сложить свои полномочия.

С возвращением Жилина в политику, обстановка в Златоусте должна снова накалиться. Будем с интересом следить за тем, что там происходит.

Текслер возглавил региональное отделение партии «Единой России»

Слухи о том, что Владимир Мякуш покинет в ближайшее время свой пост главы регионального отделения партии «Единой России» ходили уже давно. Все стало известно в итоговый день голосования. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру возглавить реготделение партии.

— Работа, которая проводилась вами в процессе подготовки к этим выборам уже в качестве члена партии «Единая Россия», дает мне основания предложить вам возглавить региональную партийную организацию, — обратился Медведев к губернатору во время видеоконференции по предварительным итогам голосования.

Об уходе Мякуша инсайдеры сообщали много раз. Фото: chelyabinsk.er.ru

Официально Текслер встал у руля реготделения «Единой России» 16 сентября на заседании генсовета партии в Москве. Решение было единогласным. Однако пока что глава региона будет занимать свою должность с приставкой исполняющего обязанности. Секретарем его изберут на ближайшей конференции челябинского регионального отделения партии.

Коронавирус задел политические элиты региона

COVID-19 начал влиять этой осенью на политическую повестку в регионе. Недавно стало известно, что новой болезнью заразилась жена вице-губернатора Виктора Мамина. Сам политик был вынужден уйти на самоизоляцию вместе со своим сыном. Об этом в прошлый четверг, 17 сентября, корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

— У Натальи Маминой был выявлен коронавирус, — рассказал по телефону Сергей Зюсь. — Она госпитализирована и сейчас находится под наблюдением врачей. Результаты ее теста на COVID-19 положительные. Сам Виктор Викторович и его сын, который учится во втором классе, находятся на самоизоляции. У них результаты отрицательные, но, тем не менее, в соответствии с правилами он работает в дистанционном режиме, находится на связи.

Наталья Мамина (слева) госпитализирована. У нее положительный анализ на COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также коронавирус унес жизнь главы Пластовского района Александра Неклюдова. О его смерти стало известно в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

— Ковидная пневмония поразила большую часть легких 67–летнего чиновника, за жизнь которого последние две недели боролись врачи областной клинической больницы №3, но болезнь оказалась сильней, — рассказали в пресс-службе главы региона.

Александр Неклюдов. Фото: официальный сайт правительства Челябинской области.

Таковы последние новости о политике за прошедшую неделю.

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