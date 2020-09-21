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Политика

Политические новости Челябинской области: возвращение скандально известного мэра и смещение Мякуша

Самые интересные политические события за неделю
Ян СтоевЯн Стоев
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Политологи полагают, что рейтинг «Единой России» на Южном Урале возрастет после того, как Текслер станет управлять реготделением партии

Политологи полагают, что рейтинг «Единой России» на Южном Урале возрастет после того, как Текслер станет управлять реготделением партии

В Челябинской области на прошлой неделе подвели итоги выборов. Часть результатов была ожидаема, а вот другая — не очень. Многих удивило, что «Зеленая альтернатива», которая по прогнозам числилось в списке аутсайдеров, смогла преодолеть пятипроцентный барьер и получить мандаты. Также в политическую повестку смог вернуться экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, на чьей карьере общественники ставили крест. Редакция КП-Челябинск подготовила для вас самые интересные и громкие политические новости.

Итоги выборов

В избиркоме Челябинской области утвердили новый состав Законодательного Собрания региона. По результатам прошедших выборов в него вошли представители шести партий. Утвержденные депутаты будут работать до 2025 года.

Пройти в Заксобрание смогли партии, набравшие более 5% голосов избирателей:

«Единая Россия» — проголосовало 374 273 человек, 42,59%,

«Справедливая Россия» — проголосовало 129 937 избирателей, 14,79%,

КПРФ — проголосовало 104 263 человек, 11,86%,

ЛДПР — проголосовало 99 380 избирателей, 11,31%,

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — проголосовало 50 100 избирателей, 5,70%,

«Зеленая альтернатива» — проголосовало 47 059 избирателей, 5,36%.

В Законодательное собрание региона вошли шесть партий. Фото: «Вечерний Челябинск» / Дмитрий Куткин

В Законодательное собрание региона вошли шесть партий. Фото: «Вечерний Челябинск» / Дмитрий Куткин

Помимо этого, председатель облизбиркома Сергей Обертас озвучил, сколько мандатов получили прошедшие партии:

Зеленая альтернатива — 1

ЛДПР — 3

Единая Россия —15

КПРФ — 4

Партия пенсионеров — 2

Справедливая Россия — 5

Явка на выборах составила 33,80%. Всего проголосовали 878 953 человек.

Скандально известный экс-мэр Златоуста возвращается в политику

Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин победил на выборах в городское собрание депутатов, тем самым заявив о своем возвращении в политику. Он баллотировался от партии «За правду» и набрал 409 голосов.

— Сколько грязи и вранья было вылито на меня за последние полтора месяца, сколько денег было потрачено одним из моих оппонентов на то, чтобы дискредитировать меня и мою работу в глазах жителей… Но ничего из этого им не помогло. И пусть это останется на их совести, — написал Жилин в соцсетях.

Жилин заявил, что победил на выборах без подкупа избирателей и без грязи в адрес своих оппонентов. Фото: vk.com / Вячеслав Жилин

Жилин заявил, что победил на выборах без подкупа избирателей и без грязи в адрес своих оппонентов. Фото: vk.com / Вячеслав Жилин

Когда Жилин занимал пост главы Златоуста, против него сформировалась серьезная оппозиция. На него точили зуб местные депутаты и коммунальные компании. Жители города тоже были недовольны — они устраивали митинги против мэра.

Нарастающий конфликт достиг своего апогея в конце августа 2019 года, когда губернатор Челябинской области Алексей Текслер (тогда он еще был врио) приехал в Златоуст на встречу с горожанами, на которой также присутствовал и Жилин. Народ кричал мэру города, чтобы он ушел со своего поста. Тому ничего не оставалось делать, как досрочно сложить свои полномочия.

С возвращением Жилина в политику, обстановка в Златоусте должна снова накалиться. Будем с интересом следить за тем, что там происходит.

Текслер возглавил региональное отделение партии «Единой России»

Слухи о том, что Владимир Мякуш покинет в ближайшее время свой пост главы регионального отделения партии «Единой России» ходили уже давно. Все стало известно в итоговый день голосования. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру возглавить реготделение партии.

— Работа, которая проводилась вами в процессе подготовки к этим выборам уже в качестве члена партии «Единая Россия», дает мне основания предложить вам возглавить региональную партийную организацию, — обратился Медведев к губернатору во время видеоконференции по предварительным итогам голосования.

Об уходе Мякуша инсайдеры сообщали много раз. Фото: chelyabinsk.er.ru

Об уходе Мякуша инсайдеры сообщали много раз. Фото: chelyabinsk.er.ru

Официально Текслер встал у руля реготделения «Единой России» 16 сентября на заседании генсовета партии в Москве. Решение было единогласным. Однако пока что глава региона будет занимать свою должность с приставкой исполняющего обязанности. Секретарем его изберут на ближайшей конференции челябинского регионального отделения партии.

Коронавирус задел политические элиты региона

COVID-19 начал влиять этой осенью на политическую повестку в регионе. Недавно стало известно, что новой болезнью заразилась жена вице-губернатора Виктора Мамина. Сам политик был вынужден уйти на самоизоляцию вместе со своим сыном. Об этом в прошлый четверг, 17 сентября, корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

— У Натальи Маминой был выявлен коронавирус, — рассказал по телефону Сергей Зюсь. — Она госпитализирована и сейчас находится под наблюдением врачей. Результаты ее теста на COVID-19 положительные. Сам Виктор Викторович и его сын, который учится во втором классе, находятся на самоизоляции. У них результаты отрицательные, но, тем не менее, в соответствии с правилами он работает в дистанционном режиме, находится на связи.

Наталья Мамина (слева) госпитализирована. У нее положительный анализ на COVID-19

Наталья Мамина (слева) госпитализирована. У нее положительный анализ на COVID-19

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также коронавирус унес жизнь главы Пластовского района Александра Неклюдова. О его смерти стало известно в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

— Ковидная пневмония поразила большую часть легких 67–летнего чиновника, за жизнь которого последние две недели боролись врачи областной клинической больницы №3, но болезнь оказалась сильней, — рассказали в пресс-службе главы региона.

Александр Неклюдов. Фото: официальный сайт правительства Челябинской области.

Александр Неклюдов. Фото: официальный сайт правительства Челябинской области.

Таковы последние новости о политике за прошедшую неделю.

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Политика: ВЫБОРЫВыборы в Челябинской области-2020

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