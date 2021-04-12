Больше половины челябинцев согласились с идеей строительства хирургического корпуса в городскому бору

Судебные разбирательства по поводу строительства корпуса еще не завершились, но власти уже нашли подрядчика и назвали сроки завершения всех работ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске уже несколько лет не утихают споры по поводу строительства детского хирургического корпуса в городском бору. Разбирательства на эту тему начались в 2019 году, когда депутаты Законодательного собрания региона приняли решение срубить деревья на участке возле Челябинской областной детской больницы (ЧОДКБ), выведя территорию из черты памятника природы. Но местные экоактивисты выступили против такой идеи. Они заявили, что необходимо сохранить лесной массив. В итоге начались судебные тяжбы, которые не прекращаются до сих пор.

Исследовательский центр «Маркетинга и социологии» решил провести опрос на тему строительства детского хирургического корпуса в городском бору. В ходе исследования они установили, что больше половины жителей столицы Южного Урала поддержали идею возведения нового объекта здравоохранения.

Так, 67,5% опрошенных выступили за строительство детской хирургии в челябинскому бору рядом с ЧОДКБ (42,9% - «да», 24,6% - «скорее да»). Против такой идеи высказались 26,1% респондентов (15,7% - «нет», 10,4% - «скорее нет»). А вот 6,4% человек затруднились дать ответ.

Инфографика: исследовательский центр «Маркетинга и социологии»

— Исследование проходило в районах города Челябинск с 6 по 10 апреля 2021 года. Было опрошено 700 жителей Челябинска в возрасте старше 18 лет и проживающих в городе более двух лет. Данный объем выборочной совокупности позволил получить данные с величиной статистической погрешности, не превышающей 4% (при доверительной вероятности 95%)., — сообщили в исследовательском центре «Маркетинга и социологии». — В исследовании использовалась методика опроса на планшетных компьютерах (CAPI), которая позволяет осуществлять контроль за работой интервьюеров в режиме реального времени, что исключает фальсификацию при заполнении анкет в сравнении с исследованиями, проводимых на бумажных носителях.

Инфографика: исследовательский центр «Маркетинга и социологии»

Например, заведующий отделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов считает, что строительство нового корпуса помогло бы решить ряд проблем с лечением детей. По его словам, сейчас в самой больнице временами не хватает мест в палатах — маленьких пациентов приходится буквально размещать в коридорах.

— В новом корпусе не предусматриваются палаты по 6-7 коек, какие есть в больнице сейчас – которые неудобные и неполезные для эпидобстановки, где дети могут меняться какими-либо инфекциями, — отметил хирург, — В здании, которое должны построить, появятся боксовые палаты, а также палаты совместного пребывания «Мать и дитя».

Также Михаил Погорелов сообщил, что у самих хирургов возникают неудобства из-за размещения в здании операционных, поскольку сам корпус, где они сейчас работают, изначально строился как роддом.

Однако активист Андрей Талевлин считает, что челябинский бор нуждается в охранной зоне и в запрете на строительство новых объектов. А новый детский хирургический корпус, по его словам, следует возвести и в другом месте.

— Конечно, можно провести еще социологические исследования и добиться большего процента за строительство хирургического корпуса в бору, однако памятнику природы точно от этого легче не будет. Бору необходима прежде всего охранная зона и запрет на строительство новых объектов. Честно говоря, меня пугают безапелляционные утверждения местных проектировщиков о невозможности строительства объекта кроме как на месте особо охраняемой природной территории.

Отметим, что власти региона решили не откладывать строительство нового корпуса до лучших времен. В феврале этого года уже выбрали подрядчика, который выполнит работы. Что касается судебных разбирательств, то они состоятся 14 и 21 апреля. Пока что суд стоит на стороне экоактивистов.

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