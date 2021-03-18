ЗСО оспорит запрет на строительство корпуса детской больницы в челябинском бору

Разрешения на строительство детского хирургического корпуса еще нет, но власти уже назвали сроки его завершения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Законодательное собрание Челябинской области направило кассационную жалобу на решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции, который во второй раз признал незаконным решение об изменении границ городского бора. Документ опубликовал правозащитник Владимир Казанцев — один из тех, кто отстаивает зеленый участок. Кассация направлена в Седьмой кассационный суд в Челябинске. Заседание назначено на 14 апреля.

На момент выхода публикации КП-Челябинск не удалось дозвониться в пресс-службу Заксобрания.

Напомним, скандал с бором разгорелся в декабре 2019 года на фоне строительства нового корпуса детской областной больницы. Чтобы его возвести, придется вырубить деревья в бору. Одни челябинцы бросились защищать зеленую часть города, другие выступили за то, чтобы больница все-таки появилась — это же здоровье и жизни детей. Общественники и экологи попросили найти другое место или изменить проект, чтобы не задевать бор.

В итоге ЗСО в экстренном порядке изменило границы бора. Исключили около 5 гектаров из памятника природы, где и должен быть возведен корпус. Границы бора при этом расширили, присоединив территории урочища «Монахи» и поймы реки Миасс.

Экоактивисты это решение оспорили в Челябинском областном суде. Однако их требования не удовлетворили. Тогда общественники обратились во Второй апелляционный суд, находящийся в Санкт-Петербурге, который встал на их сторону. Причем, во второй раз. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт в тот же день заявила, что власти попытаются оспорить решение.

Отметим, торги на проектирование нового хирургического корпуса уже прошли. Их выиграла компания «ЕСК-проект». Стоимость контракта — 30 млн рублей. Кроме того, уже выделены деньги на строительство и названы сроки, когда объект будет готов.

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