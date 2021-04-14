Юрий Семенов: Корпус областной детской больницы мы построим обязательно

Министр здравоохранения Юрий Семенов стал гостем программы "Тема дня" на радио "Комсомольская правда"-Челябинск". Фото: Василий ВОРОНИН

В Совете Федерации прошли дни Челябинской области. Делегацию региона возглавил губернатор Алексей Текслер, он принял участие в работе большинства комитетов. Участвовала в заседаниях и первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Дни Челябинской области в Совфеде: обсудили самые важные вопросы. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

В эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск» министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал об итогах работы в Совфеде с точки зрения развития региональной системы здравоохранения.

— Я присутствовал на заседании Комитета по социальной политике, очень был серьезный уровень обсуждения вопросов здравоохранения. Говорили о строительстве новых медицинских учреждений, очень нужных для Челябинской области. В частности, речь шла о строительстве медицинских комплексов в Златоусте, в Озерске, возведении детского хирургического корпуса в Челябинске.

— Хирургический корпус ЧОДКБ введен в строй в 2008 году, он размещен в здании родильного дома, и сегодня врачи заявляют о необходимости расширения площадей.

— Конечно, детству уделяется большое внимание, мы постоянно ремонтируем больницы, проводим их техническое переоснащение. Но если мы построим современнейший хирургический корпус ЧОДКБ, а мы, я уверен, его обязательно построим, оказание медицинской помощи шагнет на качественно новый уровень. Мы считаем, что наша областная детская больница одна из лучших в стране.

Челябинская областная детская клиническая больница - одна из лучших в России. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

— Средства на возведение хирургического корпуса — более 4,5 млрд. руб. — выделяются по нацпроекту «Здравоохранение».

— Да, есть еще региональное финансирование.

— Почему его нельзя построить на окраине города, например, на пустующих землях на Северо-Западе? Или — на территории какой-либо больницы, например, N 8? В чем ценность существующего медицинского городка, который по-модному называется кластером?

— Конечно, сложно переоценить значение постройки хирургического корпуса для областной детской больницы. Мы попали в федеральную программу вместе с 40 городами страны.

Средства выделяет федеральный бюджет, выделяет по распоряжению губернатора бюджет Челябинской области — 4,5 млрд. руб. Здание чрезвычайно нужно, потому что там будут онкологические койки.

Мы хотим развивать новые направления оказания медицинской помощи детям, которых пока у нас нет. Я имею ввиду трансплантологии: наши врачи готовы к этой работе. И тогда наши пациенты не будут ездить в медцентры Москвы, Санкт-Петербурга, в другие города страны. Потому что риск развития осложнений при дальней транспортировке огромен.

Для того он и называется медицинским кластером, что все службы расположены рядом. Нельзя разрывать оказание медицинской помощи переносом медицинского учреждения в другое место. Там же, на территории медгородка, там, где будет строиться хирургической корпус, в нескольких шагах расположен областной перинатальный центр.

Пациенты ЧОДКБ - дети возрастом от 0 до 18 лет. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

У нас развивается неонатальная хирургия, антенатальная хирургия. Это — современные методы диагностики и лечения, особенно — антенатальная хирургия, когда вмешательства производятся на внутриутробном этапе, с участием анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, педиатры и специалисты тех направлений, которые нужны здесь и сейчас: урологи, кардиологи, торакальные хирурги. Все должно быть на одном месте.

Там же расположена областная взрослая больница, в ней есть все специалисты, которые немедля придут на помощь, если она понадобится. Важно вовремя собрать консилиум, определиться с тактикой лечения. Ситуации в медицине разными бывают.

На помощь врачам ЧОДКБ очень часто приходят коллеги из онкоцентра — он тоже рядом! У нас развивается детская онкология, и мы ее хотим развивать, расширяя методы лечения, вести консультативные приемы детей. И присутствие окружного онкоцентра рядом — огромный плюс.

Неподалеку от медгородка расположена областная станция переливания крови. Некоторые препараты крови нуждаются в скорейшей транспортировке — например, живые тромбоциты. Их нудно перелить в течение 15-20 минут, чтобы достичь того эффекта, который нам нужен. А для детей требуется все самое лучшее. Потому мы должны предусмотреть все, чтобы медицинская организация появилась там, где он задуман.

В этом году запущены процессы по подготовке проекта и разработки проектно-сметной документации. Он должен быть таким, чтобы и лечение пациентов было максимально эффективным, и пребывали бы пациенты и врачи в комфортных условиях и соответствовали санитарно-эпидемических нормам.

— Не зря медгородок разместили когда-то на границе с бором, потому что «зеленая терапия» тоже оказывает благотворное влияние на пациента.

— Да, некоторые дети лежат в больнице подолгу, месяцами. И для них возможность выйти на улицу и побродить между деревьями — уникальный дар. Бор прирос на 60 га территорией урочища Монахи и поймой реки Миасс; плюс по окончании строительства будет проведено благоустройство и озеленение территории вокруг корпуса. Для лечащегося ребенка чистый воздух соснового бора имеет огромное значение. Максимальный эффект достигается не только медицинскими препаратами или хирургическими вмешательствами — реабилитация не менее важна. Психологическая обстановка играет огромную роль.

— Когда должен появиться корпус?

— В течение двух лет он должен быть построен. За счет областных и федеральных средств будет вестись оснащение корпуса. Конечно, это будет самое современное оборудование.

— Новый корпус — это 9 тысяч квадратных метров, 6 этажей. А дополнительные медицинские кадры потребуются?

— Конечно. Большое благо, что на территории нашей области есть медицинский университет, который готовит классных специалистов. Многие студенты учатся по целевому направлению, в том числе, от областной детской больницы, и в дальнейшем, в ординатуре, где тоже есть целевые места, ЧОДКБ делает заявку на молодых специалистов.

НЕ СТОРОИЛОСЬ НИЧЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ

— В Златоусте и Миассе больниц не строили несколько десятков лет. Надо полагать, востребованность в новых медцентров в этих городах огромная.

— Совершенно верно. В Златоусте больничные корпуса разрознены, расположены по всему городу. Кроме того, хирургические и терапевтические отделения размещены в морально и физически устаревших зданиях. Построив новую больницу, мы сделаем большой шаг вперед. Это будет многопрофильное лечебное учреждение, современное.

Нуждается в новой больнице и Магнитогорск. Планируется построить многопрофильный медицинский центр с различными отделениями, в том числе, инфекционным. Эта тема сейчас на слуху, мы придаем большое внимание развитию инфекционной службы. В новом центре будут оказывать, в том числе, и высокотехнологичную медицинскую помощь.

— Губернатор Алексей Текслер, подводя итоги Дней Челябинской области, охарактеризовал их как крайне полезные и результативные. Строительство медицинских центров глава региона предложил включить в одну из целевых федеральных программ. Что мы получим: больше денег? Ускорятся темпы реализации проектов?

— Ну, во-первых, встают вопросы финансирования объектов. Во-вторых, поддержка Совета Федерации во много раз увеличивает шансы того, что нам будут выделены деньги, и медицинские организации будут построены.

— Кто-то сказал, что Совет Федерации — это площадка, где защищаются интересы регионов.

— Именно поэтому и состоялись Дни Челябинской области. Мы выдвигали те злободневные вопросы, которые требуют решения. В том числе, и в системе здравоохранения.

ИНТЕРНЕТ — В ФАП

— В этом году стартует масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. В течение пяти лет в решение важной задачи будут вложены федеральные средства и деньги областного бюджета.

— Основная часть средств — федеральные, а областной бюджет софинансирует, вкладывая около 5,4 %. Каждый год будет идти строительство, ремонты, приобретаться оборудование, обновляться автопарк.

На всю программу выделено 13 млрд. руб. Они будут поступать равными частями.

— Что мы получим в конце 2021 года по программе?

— Программа направлена на модернизацию первичного звена. В нее вошли объекты, расположенные в территориях, где проживает менее 50 тыс. человек. Например, строительство ФАПов — в этом году мы построим 12.

Кроме того, мы будем ремонтировать ФАПы, офисы врачей общей практики, амбулатории, участковые больницы, центральные районные больницы. Мы должны провести ремонт там, где он требуется. Если же здание имеет 80 % износа, на его месте строится новое. Вот наши задачи.

— Вопрос наполнения волнует: будет приобретаться новое оборудование?

— Конечно. Совершенно новое оборудование, соответствующее стандартам оснащения медицинских учреждений в соответствии с их уровнем. Фельдшерско-акушерский пункт получит то оборудование, чтобы потом без проблем пройти лицензирование и на высоком уровне оказывать медицинскую помощь.

Такие же стандарты предъявляются врачебным амбулаториям, участковым больницам, районным больницам и пр. Все по стандарту, «под ключ».

— Телемедицина и подключение к Интернету сельских ФАПов — важная тема.

— Да, и это тоже будет. У нас введен электронный документооборот, единая база данных, позволяющая хранить и работать с историями болезней пациентов, с их медкартами. Если ФАП не подключен к Интернету, невозможно будет посмотреть анамнез пациента.

150 АВТОМОБИЛЕЙ

— С 2019 года области, по распоряжению губернатора Алексея Текслерра, занялась масштабной программой модернизации парка медицинского автотранспорта. Мы покупаем автомобили скорой помощи, обновляем парк легковых авто для службы неотложной помощи. Покупаем машины высокой проходимости для работы медиков в глухих уголках области. Как сейчас обстоит ситуация с медицинским автопарков в регионе?

— В прошлом году было беспрецедентное обновление автопарка региональной системы здравоохранения. Кроме поставок автомобилей по линии борьбы с коронавирусной инфекцией губернатор, правительство Челябинской области акцентировали внимание на необходимости модернизации. Это — первая линия оказания медицинской помощи, важнейшее звено.

Уже много лет в Челябинской области не обновлялся парк легковых машин службы неотложной помощи. Я говорю о легковых автомобилях, которые доставляют врачей к пациентам на дом.

Новые "скорые". Для скорой помощи. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

На прошло неделе автопарк региональной системы здравоохранения пополнился на 60 автомобилей.

Всего же около 100 автомобилей заменено в 2019 году, но интенсивность этой работы в этом году, как и в прошлом, в регионе растет. В прошлом году парк был обновлен на 135 единиц. В большинстве случаев это были машины скорой помощи.

В 2021 г. по программе первичного звена запланировано приобретение 94 автомобилей неотложной помощи и 56 автомобилей скорой помощи. Всего в этом году мы обновим парк машин на 150 автомобилей.

Тема обновления автопарка системы здравоохранения - один из приоритетов для губернатора. Фото: gubernaror74.ru

Это по сравнению с тремя годами ранее, когда обновляли автомобили десятками, колоссальный шаг вперед.

МЫ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ

— Можно ли говорить, что в темпах распространения коронавирусной инфекции мы достигли какой-то прямой, вышел на плато?

— В течение нескольких месяцев мы четко видим стабилизацию ситуации. При этом, мы должны быть начеку, готовы к оказанию всей необходимой медицинской помощи. Сейчас у нас уже есть опыт, есть понимание, как разворачивать базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией; какие есть оптимальные методы лечения, препараты.

— В апреле у нас водятся дополнительные корпуса областного инфекционного центра в Малой Сосновке. Насколько они нужны, ведь в центре и так достаточное количество корпусов.

— На данный момент, центр заполнен, да. Мы готовимся к тому, чтобы на новые мощности госпитализировать пациентов с COVID-19 и переводить в привычный профиль работы наши больницы. Потому что есть еще лечебные учреждения, где лечатся пациенты с коронавирусом. Это — большое дело, касается, в первую очередь, больным с хроническими недугами и острыми состояниями.

— Насколько ритмичны поставки вакцины в Челябинскую область?

— Вопросы были в самом начале, потом же процесс стабилизировался благодаря активной работе губернатора Алексея Текслера, первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Производство встало на твердые рельсы, и в регион достаточно ритмично приходят партии вакцины от COVID-19.

— Какие препараты приходят в область?

— Пока только «Спутник». Мы знаем, что зарегистрировано три вида вакцины в РФ, потому любая другая, которая придет в регион, тоже будет нами использована. Мы знаем количество вакцины, наименование.

Жителям региона понравилась форма выездных прививочных кабинетов в ТРК. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

— В регионе открыто 60 прививочных пунктов. Губернатор сообщил, что их число будет увеличено. Когда это случится?

— Губернатор поставил перед нами задачу увеличения количества прививочных пунктов, если это понадобится. Мы готовы выполнить задачу. Есть резервы вакцинальных бригад. Есть опыт работы в ТРК — мы несколько недель вакцинируем, и это удобно для людей. В минувшие выходные в ТРК привилось 1337 человек. Мобильные пункты были открыты в Челябинске, Копейске, Миассе, Златоусте, Магнитогорске.

— Динамика желающих растет?

— Да, и это правильно. Все-таки если человек не переболел, лучше привиться. По себе скажу, болеть коронавирусом несладко. Вакцина защитит нас и наших близких.

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