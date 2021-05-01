Повышенная пенсия, закрытые дороги и новые штрафы: что изменится в Челябинской области с 1 мая 2021 года

Изменения коснуться разных сфер жизни

В этом году май порадовал нас длительными выходными — настоящий мини-отпуск, длиной в 10 дней. Но это не единственные изменения, которые принес этот месяц. Повышение пенсии, двойной ПЦР-тест, льготы для детей полицейских — рассказываем, что изменится в Челябинской области с 1 мая 2021 года.

Двойной ПЦР-тест для возвращающихся в Россию

Со 2 мая все россияне, которые возвращаются домой из-за границы, должны будут дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Причем между ними должно пройти не больше 1-5 дней. На таком ужесточении настоял Роспотребнадзор. Результаты нужно загрузить на сайт Госуслуг. Причем раньше двойной ПЦР требовали только от тех, кто вернулся из Танзании и Турции.

Лучшая защита от вируса — вакцинация. С 1 по 3 мая снова будут делать прививки в ТРК Челябинска, Копейска, Магнитогорска, в Миассе, Златоусте и Бредах. Адреса и время работы пунктов вакцинации по ссылке.

ПЦР-тест придется сдавать дважды Фото: Валентина ВАГАНОВА

Повышенная доплата к пенсии шахтерам и летчикам

С 1 мая летчикам и шахтерам, которые имеют требуемый специальный стаж, пересмотрят доплату к пенсии. С 1 февраля ее пересчитали до 11 602,82 рублей для летчиков и до 3586,42 для шахтеров. Очередной пересмотр будет через три месяца. В Челябинской области доплату к пенсии получают 506 членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 2364 работников организаций угольной промышленности.

Размер доплаты к пенсии у каждого индивидуален. Он зависит от заработка и стажа работы, дающего право на доплату. Обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета нет необходимости, так как указанная доплата начисляется автоматически.

К 9 мая 509 южноуральских участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили выплату 10 тысяч рублей.

Как будут доставлять пенсию в Челябинской области в майские праздники — читайте в нашем материале.

Покупать подержанный автомобиль можно через Госуслуги

Машины с пробегом теперь можно продать онлайн через Госуслуги. Документы можно подписать удаленно, а договор заверят электронной подписью. На портал нужно загрузить все документы, но приехать в МФЦ или ГИБДД все-таки придется, чтобы получить новое свидетельство о регистрации и внести запись в бумажный ПТС.

Покупать и продавать подержанный авто станет проще Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Налоговый вычет по упрощенной схеме

С 21 мая упрощается порядок получения налогового вычета по недвижимости и индивидуальным инвестиционным счетам. Сдавать налоговую декларацию и другие документы не потребуется. Чтобы оформить вычет, нужно заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. Срок камеральной проверки сокращается с трех месяцев до одного, а возврат — до 15 дней.

Штрафы за высадку детей из транспорта без оплаты

С 1 мая в России фактически легализуется бесплатный проезд для детей до 16 лет. Случаи, когда малышей-безбилетников высаживают в мороз из общественного транспорта, вынудили власти ввести штрафы. Закон, который запрещает это делать заработал еще 7 марта, но со штрафами для кондукторов и водителей определились только сейчас — от 5 до 30 тысяч рублей.

Увеличили штраф за переезд железнодорожных путей с нарушениями

С 1 мая в пять раз увеличился штраф за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах — до 5000 рублей. Причем его нельзя оплатить со скидкой в течение 20 дней. Но можно выбрать лишение прав на три месяца.

Льготы при поступлении для детей полицейских и росгвардейцев

Дети действующих и бывших сотрудников МВД и Росгвардии получат преимущество при поступлении в подведомственные вузы. Раньше эта льгота была доступна только тем, чьи родители прослужили не меньше 20 лет. Так при поступлении при равенстве баллов за ЕГЭ и другие вступительные испытания приоритет отдадут абитуриенту из семьи полицейских и росгвардейцев.

Ленинградский мост закрыли с 1 мая Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске закрыли Ленинградский мост

С сегодняшнего дня Ленинградский мост закрыли на ремонт. Большой поток машин разделили по двум улицам: с северной стороны — по Новомеханической и с южной — по Братьев Кашириных.

Планируется, что ремонт продлится два года, но движение обещали открыть раньше. Для пешеходов построили временную переправу. Ранее мы сообщали, как изменились маршруты общественного транспорта.

МРЭО ГИБДД по Челябинской области меняет график работы

МРЭО ГИБДД по Челябинской области изменил режим работы по четвергам. Раньше это был единственный день в неделю, когда госавтоинспекторы работали до позднего вечера. Теперь зарегистрировать транспорт или получить/поменять права можно как и в другие дни: с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов. Рабочие дни остаются прежние: со вторника по субботу.

Как работает ГИБДД Челябинска в майские праздники 2021 — в нашем материале.

МРЭО ГИБДД меняет график работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запустили автобусы в сады

С 1 мая в Челябинске начинают действовать садовые маршруты. Всего их будет 15, автобусы будут ездить из города в садовые товарищества и на базы отдыха. Они проработают до 15 октября. Как будут ездить автобусы КП-Челябинск писал ранее.

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