«Зидан из Челябинска» ударил головой полицейского, пришедшего на вызов из-за шума в квартире

Напавшего на полицейского мужчину позже задержали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курьезный случай произошел в Челябинске ночью 24 мая. Как рассказал источник «КП», молодому участковому из Калининского района поступило сообщение о нарушителе тишины в одном из жилых домов по улице Болейко. Прибыв на место происшествия, он позвонил в дверь квартиры «шумного соседа». Ему открыл молодой парень. Однако нарушитель спокойствия не стал выслушивать замечания полицейского и решил ответить в стиле французского футболиста Зинедина Зидана — ударил головой в грудь.

Самого дебошира позже задержали. Ему предстоит ответить не только за нарушение тишины, но и за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Что касается пострадавшего участкового, то он обратился за медицинской помощью в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб в области груди.

Отметим, что в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о произошедшем подтвердили. Однако раскрывать подробностей не стали.

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