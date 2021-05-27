«Зидан из Челябинска» ударил головой полицейского, пришедшего на вызов из-за шума в квартире

Напавшего на полицейского мужчину позже задержали
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Курьезный случай произошел в Челябинске ночью 24 мая. Как рассказал источник «КП», молодому участковому из Калининского района поступило сообщение о нарушителе тишины в одном из жилых домов по улице Болейко. Прибыв на место происшествия, он позвонил в дверь квартиры «шумного соседа». Ему открыл молодой парень. Однако нарушитель спокойствия не стал выслушивать замечания полицейского и решил ответить в стиле французского футболиста Зинедина Зидана — ударил головой в грудь.
Самого дебошира позже задержали. Ему предстоит ответить не только за нарушение тишины, но и за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Что касается пострадавшего участкового, то он обратился за медицинской помощью в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб в области груди.
Отметим, что в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о произошедшем подтвердили. Однако раскрывать подробностей не стали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Челябинске женщина напала на полицейского, который попросил ее надеть маску (ссылка)
В День города челябинец напал на полицейского после салюта (ссылка)
В Челябинске будут судить парня, брызнувшего в полицейского перцовым баллончиком (ссылка)
В Челябинской области пьяная женщина напала на стража правопорядка в отделе полиции (ссылка)
В Челябинске девушка напала на полицейского во время митинга (ссылка)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru