Отстой этот сухостой: в Челябинске засохли десятки деревьев, высаженных в прошлом году для озеленения

Сухие деревья и кусты разбросаны по всему городу. Фото: читатели КП-Челябинск

Что любят челябинцы больше всего во время благоустройства парков и дворов? Озеленение. В городе, где осталось так мало деревьев, каждый саженец на счету. Тем более горожан расстраивает, когда они вместо зелени видят желтые остовы. А ведь на них потрачены сотни миллионов бюджетных денег. С жалобами в редакцию обратились сразу несколько жителей из разных районов — высаженные в прошлом году деревья во многих точках города, включая новые парки, высохли под корень. Что будет с несчастными насаждениями дальше — узнавала «Комсомольская правда-Челябинск».

Так, на сухостои жалуются жители Тополиной аллеи — в новом парке, благоустройство которого еще не закончено, высаженные не так давно деревья совсем высохли.

— Ели напротив домов 27 и 31 на улице Академика Королева высохли. Глава района нам обещал красоту, а в итоге — сухостой, — рассказывает житель Тополиной аллеи.

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев объяснил, что деревья на первом участке — от Университетской набережной до Кашириных — были высажены в прошлом году.

Мало похоже на ели, правда? Такими стали зеленые красавицы в парке на Тополиной аллее. Фото: читатель КП-Челябинск

— По высадкам выпадение меньше 10%, при норме 20%. Постепенно неприжившиеся деревья мы заменим, — объяснил он.

Такая же ситуация со второй очередью — от Кашириных до 250 лет Челябинску. Вот только этот участок пока находится в ведении комитета дорожного хозяйства Челябинска, сейчас идет процесс передачи сквера району.

— В прошлом году КДХ полностью сделали здесь освещение, плитку, газоны. Деревья высаживали их подрядчики. Мы поговорили с комитетом, там заверили, что часть тополей, которые плохо прижились, насколько это возможно они отольют. Есть, конечно, на этот счет сомнения, — рассказал Виктор Ереклинцев. — В любом случае деревья на гарантии. И если какие-то не приживутся, подрядчик их поменяет. Мы, конечно, сухие деревья не примем.

Тайный озеленитель Сергей Елизаров высадил в сквере на Алом поле 20 саженцев ивы. Фото: читатель КП-Челябинск

Уточнили мы и насчет ив, высаженных в прошлом году тайным озеленителем в сквере на Алом поле. К сожалению, вид у них теперь не очень. Виктор Ереклинцев сообщил, что за ними присматривают, поливают и стараются сохранить.

— Принято решение сохранить ивы. Но, к сожалению, они посажены в неудобном месте — рядом с дорожкой. И зимой саженцы могли легко повредить снегом. Но мы стараемся сохранить, — добавил глава района.

Саженцы спасают подручными средствами. Фото: читатель КП-Челябинск

Печально выглядят и туи, которые посадили возле нового ТК на набережной реки Миасс. В администрации Калининского района сообщили, что туи высадил застройщик ООО «Аксель» в рамках благоустройства прилегающей к зданию территории.

Эти туи на набережной Миасса высадили с нарушением технологии. Но они выжили. Фото: читатель КП-Челябинск

— Со слов руководителя, деревья были высажены с нарушением технологии. В настоящее время компания заключила договор на благоустройство прилегающей к зданию территории и содержание зеленых насаждений. Несмотря на внешний вид, туи удалось сохранить, их ежедневно обрабатывают спецсредствами и на верхушках уже начали появляться зеленые веточки. Подрядчик гарантирует полное восстановление деревьев в течение двух лет, — сообщили в администрации.

На днях заменили засохшие хвойные в кадках возле педуниверситета. В вазонах заменили грунт. В них начали высаживать новые растения — березолистные спиреи. Все работы подрядчик проводил за свой счет.

Ежегодно на высадку деревьев в Челябинске тратят сотни миллионов рублей и грустно, когда эти миллионы засыхают. Но власти каждый раз разъясняют: все деревья на гарантии, то есть если спустя 12 месяцев они не приживаются, их заменяют за счет подрядчика. В прошлом году в Челябинске высадили более 12 тыс. деревьев, 113 тыс. кустарников, обустроено 228 тыс. квадратов газонов. В мэрии города считают эти цифры рекордными. В 2021 году планы по озеленению скромнее — челябинцам пообещали еще 2,5 тыс. крупномеров: хвойных и лиственных породах, плюс компенсационная высадка.

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