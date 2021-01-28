«Будут делаться выводы»: главные темы, которые поднимались на пресс-конференции главы Челябинска

Наталья Котова лично инспектирует объекты Фото: Валентина ВАГАНОВА

29 января глава Челябинска Наталья Котова провела большую пресс-конференцию. Она прошла за 50 минут, в течение которых успели обсудить озеленение, проблемные стройки и новый облик города.

Зеленый свет крупномерам

Началась пресс-конференция с болезненного для челябинцев вопроса — озеленения. Журналистов заинтересовало, планирует ли мэрия экономить на крупномерах из-за влияния пандемии на экономику и будет ли отвечать подрядчик, если уже высаженные деревья не приживутся.

Наталья Котова отметила — в прошлом году в Челябинске посадили 14 тысяч деревьев, из них 5 тысяч крупномеров. К этому еще надо прибавить 200 тысяч квадратных метров газона и 110 тысяч кустарников. За озеленение подрядчик отвечает один год. Если спустя 12 месяцев дерево погибает, то его меняют на другое.

В этом году планы по озеленению скромнее — челябинцам обещают еще 2500 тысячи крупномеров.

— Речь идет о хвойных и лиственных породах. Плюс продолжатся компенсационные высадки взамен тех деревьев, которые были снесены на месте застроек, — объяснила Наталья Котова.

Пресс-конференция прошла быстро - за 50 минут. Фото: администрация Челябинска

Без предпринимателей — никуда

На этом вопросы по благоустройству не закончились. Интересовала журналистов и судьба пешеходного перехода на площади Революции. Мэр сказала, что, скорее всего, его оставят.

Еще одна тема — сохранит ли администрация темпы по благоустройству и созданию общественных пространств — в прошлом году в Челябинске их стало на 40 больше.

— Пришли к выводу, что без предпринимателей мы не справимся. И сегодня почти сверстан план на следующий год — снова получается не меньше 40 территорий, — сказала Наталья Котова.

Например, за счет бюджета будут обустроены площадки на Комсомольском проспекте (от улиц Чайковского до Чичерина). Кроме того, предприниматели в Курчатовском районе определились со своей территорией, и планируют ее благоустроить. Есть у мэрии задумка и по парку качелей как в парке Горького в Москве.

Под чьим руководством планы будут реализовываться — пока непонятно, но в ближайшее время Челябинск узнает ответ на этот вопрос. В мэрии ищут вице-мэра по городской среде.

Что нам стоит долгострой построить

Журналисты узнали у Натальи Котовой и судьбу долгостроев. В прошлом году в Челябинске провели инвентаризацию таких объектов. И теперь мэрия судится с теми, у кого истек срок аренды, а объект так и не построен. Всего в 2020 году 26 участков стали предметом спора мэрии с предпринимателями.

Сегодня на руках у администрации — семь судебных решений. После суда участки выставляют на торги и передают другим предпринимателям, которые готовы работать с недостроенными зданиями.

— Это долгострой на Черкасской, объект на Копейском шоссе, на Васенко, Новоградском тракте и другие. Если говорить о 2021 годе, то мы поставили план повыше — у нас 55 объектов в работе.

Киоскам говорим «да», но не всем

Наталья Котова отметила, что одна из проблем города — незаконные киоски. Мэрия посчитала все киоски в городе, и оказалось, что их на 30 % больше, чем это нужно. Но при этом есть жители, которые пользуются нестационарными торговыми объектами. Другая же часть горожан просит их снести.

На площади Революции устраивают сезонные ярмарки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия нашла выход: часть полномочий по сносу ларьков планируется передать администрациям районов. Муниципальные власти уже на месте будут решать — с учетом мнения жителей и депутатов — что делать с такими объектами. Кое-где вопрос уже решен: например, на месте стихийного рынка на Комсомольском проспекте появится небольшое общественное пространство.

Наталья Котова напомнила, что в прошлом году приняла положение о порядке работы нестационарных торговых объектов. Сейчас действует амнистия для киосков — около 400 ларьков могут воспользоваться возможностью сделать бизнес законным. Такая же ситуация со стоянками.

Киоски, которые будут работать в правовом поле, должны будут соблюдать дизайн-код Челябинска.

Многострадальная набережная

Набережную реки Миасс все-таки достроят — сейчас готовятся документы, чтобы провести аукцион. В конце декабря контракт с подрядчиком расторгли — компания не успела выполнить работы в срок.

— Допускаю мысль, что и эта компания захочет принять участие в аукционе. Мы обращались с просьбой внести ее в реестр недобросовестных поставщиков, но нам отказали из-за пандемии, — сообщила Наталья Котова.

Подрядчика оштрафовали на 2 млн рублей. Но мэр не исключила, что по итогам инвентаризации будут «делаться выводы», и сумма штрафа увеличится.

Пока к благоустройству набережной много вопросов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Садики будут строить еще

В прошлом году мэрия изменила подход работы с застройщиками, чтобы не повторялась ситуация «Академа» и «Паркового». Сейчас при возведении микрорайонов компании учитывают необходимость детских садов.

— Нас услышали застройщики, яркий пример — микрорайон на месте бывшего танкового училища, где застройщик возвел детский сад, и мы его уже выкупили, — привела пример Наталья Котова.

Но в администрации признают, что проблема с детскими садами в спальных районах еще остается. В этом году продолжится строительство детских садов в новых микрорайонах — Парковый, Чурилово. Возможно, выкупят детский сад в ЖК «Ньютон».

На этом вопросы не закончились. Среди тем, о которых спрашивали Наталью Котову — проблемы поселка ЧВАКУУШ, инвестиции, доступность среды, беспризорные животных, закрытие Ленинградского моста, выделенные полосы.

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