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Политика

«Будут делаться выводы»: главные темы, которые поднимались на пресс-конференции главы Челябинска

Наталья Котова ответила на вопросы журналистов
Наталья Горюнова
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Наталья Котова лично инспектирует объекты

Наталья Котова лично инспектирует объекты

Фото: Валентина ВАГАНОВА

29 января глава Челябинска Наталья Котова провела большую пресс-конференцию. Она прошла за 50 минут, в течение которых успели обсудить озеленение, проблемные стройки и новый облик города.

Зеленый свет крупномерам

Началась пресс-конференция с болезненного для челябинцев вопроса — озеленения. Журналистов заинтересовало, планирует ли мэрия экономить на крупномерах из-за влияния пандемии на экономику и будет ли отвечать подрядчик, если уже высаженные деревья не приживутся.

Наталья Котова отметила — в прошлом году в Челябинске посадили 14 тысяч деревьев, из них 5 тысяч крупномеров. К этому еще надо прибавить 200 тысяч квадратных метров газона и 110 тысяч кустарников. За озеленение подрядчик отвечает один год. Если спустя 12 месяцев дерево погибает, то его меняют на другое.

В этом году планы по озеленению скромнее — челябинцам обещают еще 2500 тысячи крупномеров.

— Речь идет о хвойных и лиственных породах. Плюс продолжатся компенсационные высадки взамен тех деревьев, которые были снесены на месте застроек, — объяснила Наталья Котова.

Пресс-конференция прошла быстро - за 50 минут. Фото: администрация Челябинска

Пресс-конференция прошла быстро - за 50 минут. Фото: администрация Челябинска

Без предпринимателей — никуда

На этом вопросы по благоустройству не закончились. Интересовала журналистов и судьба пешеходного перехода на площади Революции. Мэр сказала, что, скорее всего, его оставят.

Еще одна тема — сохранит ли администрация темпы по благоустройству и созданию общественных пространств — в прошлом году в Челябинске их стало на 40 больше.

— Пришли к выводу, что без предпринимателей мы не справимся. И сегодня почти сверстан план на следующий год — снова получается не меньше 40 территорий, — сказала Наталья Котова.

Например, за счет бюджета будут обустроены площадки на Комсомольском проспекте (от улиц Чайковского до Чичерина). Кроме того, предприниматели в Курчатовском районе определились со своей территорией, и планируют ее благоустроить. Есть у мэрии задумка и по парку качелей как в парке Горького в Москве.

Под чьим руководством планы будут реализовываться — пока непонятно, но в ближайшее время Челябинск узнает ответ на этот вопрос. В мэрии ищут вице-мэра по городской среде.

Что нам стоит долгострой построить

Журналисты узнали у Натальи Котовой и судьбу долгостроев. В прошлом году в Челябинске провели инвентаризацию таких объектов. И теперь мэрия судится с теми, у кого истек срок аренды, а объект так и не построен. Всего в 2020 году 26 участков стали предметом спора мэрии с предпринимателями.

Сегодня на руках у администрации — семь судебных решений. После суда участки выставляют на торги и передают другим предпринимателям, которые готовы работать с недостроенными зданиями.

— Это долгострой на Черкасской, объект на Копейском шоссе, на Васенко, Новоградском тракте и другие. Если говорить о 2021 годе, то мы поставили план повыше — у нас 55 объектов в работе.

Киоскам говорим «да», но не всем

Наталья Котова отметила, что одна из проблем города — незаконные киоски. Мэрия посчитала все киоски в городе, и оказалось, что их на 30 % больше, чем это нужно. Но при этом есть жители, которые пользуются нестационарными торговыми объектами. Другая же часть горожан просит их снести.

На площади Революции устраивают сезонные ярмарки

На площади Революции устраивают сезонные ярмарки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия нашла выход: часть полномочий по сносу ларьков планируется передать администрациям районов. Муниципальные власти уже на месте будут решать — с учетом мнения жителей и депутатов — что делать с такими объектами. Кое-где вопрос уже решен: например, на месте стихийного рынка на Комсомольском проспекте появится небольшое общественное пространство.

Наталья Котова напомнила, что в прошлом году приняла положение о порядке работы нестационарных торговых объектов. Сейчас действует амнистия для киосков — около 400 ларьков могут воспользоваться возможностью сделать бизнес законным. Такая же ситуация со стоянками.

Киоски, которые будут работать в правовом поле, должны будут соблюдать дизайн-код Челябинска.

Многострадальная набережная

Набережную реки Миасс все-таки достроят — сейчас готовятся документы, чтобы провести аукцион. В конце декабря контракт с подрядчиком расторгли — компания не успела выполнить работы в срок.

— Допускаю мысль, что и эта компания захочет принять участие в аукционе. Мы обращались с просьбой внести ее в реестр недобросовестных поставщиков, но нам отказали из-за пандемии, — сообщила Наталья Котова.

Подрядчика оштрафовали на 2 млн рублей. Но мэр не исключила, что по итогам инвентаризации будут «делаться выводы», и сумма штрафа увеличится.

Пока к благоустройству набережной много вопросов

Пока к благоустройству набережной много вопросов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Садики будут строить еще

В прошлом году мэрия изменила подход работы с застройщиками, чтобы не повторялась ситуация «Академа» и «Паркового». Сейчас при возведении микрорайонов компании учитывают необходимость детских садов.

— Нас услышали застройщики, яркий пример — микрорайон на месте бывшего танкового училища, где застройщик возвел детский сад, и мы его уже выкупили, — привела пример Наталья Котова.

Но в администрации признают, что проблема с детскими садами в спальных районах еще остается. В этом году продолжится строительство детских садов в новых микрорайонах — Парковый, Чурилово. Возможно, выкупят детский сад в ЖК «Ньютон».

На этом вопросы не закончились. Среди тем, о которых спрашивали Наталью Котову — проблемы поселка ЧВАКУУШ, инвестиции, доступность среды, беспризорные животных, закрытие Ленинградского моста, выделенные полосы.

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