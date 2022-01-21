Ветеринара из Челябинска Баграта Агажанова обвинили в пиаре на больных животных

Ветеринар-блогер и погибший кот. Фото: Соцсети.

Челябинский ветеринар Баграт Агажанов, ставший известный благодаря спасения животных от усыпления, попал в неприятную историю. В Москве он попытался помочь коту, но вместо благодарности навлек на себя упреки. Врача обвинили в непрофессионализме, сборе денег без отчетности. Оказалось, что таких претензий накопилось множество. И это далеко не первый случай, когда вмешательство врача оказывается только во вред.

Баграт Агажанов стал широко известен после истории о том, спасал и пристраивал животных. Их приносили на усыпление по разным причинам — началась аллергия, хвостатый заболел, а денег на лечение нет и так далее. Ветеринар забирал зверюшек и выхаживал, находя для них потом новую семью. Тогда ветеринар стал настоящим героем и обратил на себя внимание всей страны.

Популярность росла как на дрожжах, вместе с числом подписчиков в соцсетях. И после первых претензий к работе врач решил уйти из профессии. Потом он вернулся в ветеринарию на радость тысяч своих поклонников, стал главврачом ветклиники в Челябинске и переехал в Москву, где уже снимал кабинет для работы. В нем он и провел ужасную операцию котику Киису.

Так выглядел Киис через несколько дней после операции. Фото: homelessnotheartless / instagram.com

История Кииса прозвучала в программе Антона Челышева «Вот такая зверушка» на радио «Комсомольская правда».

У кота была страшная рана на морде и ему решила помочь зоозащитница. Оказалось, что причина болезни в агрессивной раковой опухоли. История разошлась по Сети. О ней узнал Баграт Агажанов. Перед операцией он уже понимал, что жизнь коту спасти не удастся, можно будет только на некоторое время ее продлить. Но записал серию роликов, в которых переименовал кота в Тора.

— В какой-то момент, когда врач сделал КТ-исследование, посмотрел анализы крови кота, он понял, что Киис обречен. На своей странице Агажанов сделал опрос, в котором было две опции выбора: мы либо усыпляем кота, либо делаем операцию. На мой взгляд, это говорит о некомпетнетности врача. Любой из нас не хотел бы, чтобы наш врач в случае тяжелого заболевания выставлял наше фото и решал нашу судьбу. Подписчики выбирают эвтаназию для кота. Тем не менее, Баграт решается на операцию, — рассказала в эфире программы «Вот такая зверушка» зооволонтер Екатерина Каравайцева.

Это одно из последних фото Кииса. Фото: homelessnotheartless / instagram.com

Активистка утверждает, что коту была противопоказана операция из-за плохих анализов. Животное следовало сначала показать онкологу, который мог бы назначить лучевую терапию. Но Баграт Агажанов сразу решил провести операцию. Ветеринар из Челябинска объявил сбор денег на своей странице в Instagram. На них он обещал нанять хорошего хирурга. Но в жизни все оказалось не так, как на словах.

Позже управляющей ветеринарной клиники доктора Щемерова, где арендовался кабинет для операции Киису, Баграт Агажанов рассказал, что некий опытный хирург внезапно запросил за операцию гораздо больше денег — не 30, а 35 тыс. рублей. Поэтому, по словам представительницы клиники Анастасии, Агажанов решил сделать все сам, не имея необходимого опыта, буквально по книжке, с ассистентом-студентом. Своим подписчикам же Баграт заявил, что «вкинул» в спасение кота свои деньги и хирург свое дело выполнил. Правда, имя его Агажанов называть отказывается. Как не показывает подписчикам и какие-то чеки. До сих пор Баграт отказывается общаться с журналистами.

Фотографии кота после операции ужасают. Шов у него идет от шеи до верха морды, на которой вместо зияющей раны — кусок кожи, грубо сшитый широкими нитками. В таком виде Баграт отвозит кота в другую клинику «Дарвин» на реабилитацию. Через пять дней оттуда его забрала на передержку волонтер.

Это Киис после снятия гниющего лоскутка кожи. Фото: Екатерина Каравайцева

Мы не будем показывать фото кота без ретуши, потому что смотреть на это тяжело.

— В период пока Киис был у волонтера, сдавались анализы крови. После проведенной операции прогрессировала почечная недостаточность. У Кииса на ее фоне возникла выраженная интоксикация организма. Состояние швов говорит само за себя. В клинике сняли лоскут, так как под ним все гнило. Были также выявлены такие заболевания как лейкоз и кардиомиопатия (видимо, на ЭХО сердца Баграт тоже не собирался тратиться), — рассказала КП-Челябинск Екатерина Каравайцева.

Дальше началась борьба даже не за выздоровление кота. Нет, он был обречен. После неудачной операции опухоль в голове Кииса стала даже агрессивнее. Борьба шла за то, чтобы он дожил свои дни без мучений, получая при этом паллиативное лечение. С котом работала целая команда врачей, на помощь ему было потрачено больше 120 тысяч рублей (не пять лишних тысяч на хирурга), но все зря. С каждым днем его состояние ухудшалось. 4 января кота пришлось усыпить. И Баграт снова предпочел промолчать.

«Он обнаружил у кастрированного кота яичники»

Прежде чем переехать в столицу ветеринар успел собрать негатив и в Челябинске. Корреспондент КП-Челябинск пообщался с активистами, чтобы больше узнать о работе Агажанова в городе. И некоторые истории шокируют. Самое частое слово, которое можно услышать в адрес Баграта — некомпетентность. Люди рассказывают, что он невнимательно проводил обследования, назначал неверное лечение и почти убивал животных своей помощью. Работал он при этом в клиниках с ценниками выше среднерыночных.

На фото в соцсетях Баграт почти всегда окружен животными. Фото: Баграт Агажанов / vk.com

Одна из историй звучит как сюжет несмешного анекдота. Ее нам рассказала активистка Яна. По словам девушки, в 2019 году Баграт не смог определить пол кота и был готов начать операцию.

— Был у нас кот Банни. Подобрал мой молодой человек на улице, сам кота осмотрел, наличия мужских признаков не обнаружил, решил, что кошка. Пошел с ним на прием в клинику, чтобы определить: нужно ли стерилизовать. Баграт нашел яичники и матку. В заключении расписал размеры яичников, сказал, что надо стерилизовать. Парень понес кота в другую клинику, где более демократичные цены. Врач мне прислал фото, что это кастрированный в раннем возрасте кот, — поделилась Яна КП-Челябинск.

Другая активистка рассказала о том, как Баграт Агажанов поставил коту страшный онкологический диагноз. По ее словам, потратить на лечение пришлось кучу денег. Состояние кота при этом ухудшалось, хозяева решили обратиться в другую клинику. Там диагноз не подтвердили. Как выяснилось, у хвостатого просто забит кишечник. Его прочистили всего за 5 минут. Проблем кот больше не испытывал.

Киису Баграт сделал операцию тоже "По книжке". Фото: Баграт Агажанов / vk.com

Некоторые активисты считают, что Баграт лучше пиарится и привлекает к себе внимание, чем помогает животным. И с наличием у него способностей к самопродвижению невозможно поспорить. Баграт много и активно говорит в видео, любит выкладывать умилительные фото с животными. Добрый молодой доктор с милой внешностью. А судебный иск и рассказ о спасении животных от усыпления только добавил ему подписчиков в инстаграме.

После скандала с Киисом Баграт повторно решил уйти из профессии и переквалифицировался в блогера. Об этом он сообщил подписчикам. Теперь он решил заняться криптоинвестициями. В видео Агажанов рассказывает, как собрал майнинговую ферму и сколько денег она ему приносит. Но, похоже, что сейчас и блогерская карьера поставлена на паузу — Instagram аккаунты врача закрыты, в подписчики он не принимает никого.

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