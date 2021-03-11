Известный челябинский ветеринар-блогер Баграт Агажанов открывает бизнес в Москве

Баграт Агажанов - главный врач клиники «Добрый хвост».

Ветеринар из Челябинска Баграт Агажанов, который прославился спасением питомцев от эвтаназии, готовится к открытию ветеринарной клиники в Москве. Больница для животных будет филиалом его челябинского «Доброго хвоста».

— Буду прилетать сюда (в Челябинск. — Прим. авт.) руководить, лечить. А основным местом будет Москва. Мы всех людей ориентируем, что и там, и там будет Баграт, — рассказал ветеринар КП-Челябинск.

Деньги на расширение бизнеса дал инвестор. Кто является им Баграт не говорит. Ответил лишь, что «это тот же самый богатый дядька из Москвы». Открытие клиники планируется 1 апреля. Свою концепцию — помощь животным, оказавшимся в беде, — она сохранит.

Напомним, Баграт Агажанов стал известен после публикации КП-Челябинск. Доктор за свой счет лечил животных, которых хозяева приносили на усыпление. А затем подыскивал им новую семью. Баграту удалось спасти на тот момент шесть животных. После публикации о ветеринаре узнала вся страна. Но тут же нашлись недоброжелатели. Юрист и зоозащитница из Санкт-Петербурга Анна Разинова написала жалобу в прокуратуру на Баграта. По ее мнению, доктор нарушал закон, подписывая с хозяевами договор на эвтаназию, получая деньги, но не усыпляя животное. За ветеринара вступились сотни людей, в том числе звезды и политики.

После скандала Баграт уволился из ветеринарной клиники из-за разногласий с руководством, стал лепить пельмени на заказ. А через несколько месяцев нашелся анонимный инвестор, который помог Баграту открыть собственную клинику. Первым в ней побывал пушистый корреспондент «Комсомолки».

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