Жорика уже ждут в реабилитационном центре «Утес». Фото: Карен Даллакян

Совсем скоро, в понедельник, 22 августа, тигренок Гектор, которого несколько лет назад спас челябинский ветврач Карен Даллакян, полетит в реабилитационный центр «Утес» в Хабаровском крае. Сначала его повезут в аэропорт Кольцово, откуда он отправится в Сибирь на обычном пассажирском самолете – в багажном отделении. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал руководитель приюта для диких животных «Спаси меня».

— В воскресенье проводы – попрощаться с Гектором приедут все, кто участвовал в его жизни. А в понедельник нам предстоит долгий путь: сначала в «Кольцово», откуда полетим в Хабаровск на обычном пассажирском рейсе. Благодарим «Уральские авиалинии», что нашли борт, в котором в грузовом отсеке есть подходящие условия – вентиляция и необходимая температура, — говорит Карен Даллакян. — Он все понимает, много внимания камер, снимают, спрашивают, но мы его успокаиваем, что все будет хорошо.

После прибытия в Хабаровск Гектор в сопровождении с «папы» — Карена Даллакяна на машине будет добираться до центра в тайге. Тигренка начали готовить к полету заблаговременно. По словам ветврача, ему поменяли рацион, добавив больше темного мяса, чтобы поднять гемоглобин — он всегда падает во время полета.

Обычно все животные спят во время полета. Важно, чтобы была удобная перевозка, тогда животное сможет переворачиваться и потягиваться, сопровождение — родной запах папы-мамы, коим Гектор считает Карена Даллакяна, кормить, поить. Бывают трусишки, которые паникуют и начинают биться об клетку, поэтому животным дают противострессовые препараты.

Гектор мог остаться инвалидом, но в Челябинске его выходили. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Да, история повторяется. 12 лет назад мы отправляли в «Утес» тигра Жорика, и вот сейчас очередного спасенного зверя. В Челябинске мы сделали все, что могли, оказали первую помощь. Теперь Гектор нуждается в реабилитации. И «Утес» — самое подходящее место, — говорит Карен Даллакян.

«Утес», который находится в 200 км от Хабаровска, в тайге, больше 30 лет занимается лечением и реабилитацией тигров. Как рассказал Карен Даллакян, Гектора поселят рядом с Жориком – для него в выходные как раз должны закончить ограждать территорию в полгектара.

Напомним, в 2019 году тигренка Гектора пытались украсть из зверинца. Вор из Бузулука хотел вытащить трехмесячного котенка из клетки, но разъяренная тигрица защищала малыша и чуть не оторвала мужчине руку. Но обезопасить сына ей не удалось: полосатый хищник получил травмы. Он не смог пролезть через толстые прутья клетки, и у него повредились позвоночник и задние лапки. Ветеринары предположили, что котенок навсегда может остаться инвалидом. После этого тигренком занялся Карен Даллакян. Ветеринар поставил Гектора на ноги в своем приюте, и теперь собирается отправить его в Хабаровский край.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.