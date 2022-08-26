Поезд на дизельном двигателе будет состоять из трех вагонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дизель-поезд или рельсовый автобус «Орлан», который соединит Челябинск и Екатеринбург, запустят в середине ноября. Об этом сообщил министр транспорта региона Алексей Нечаев в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM)

Недавно сообщалось, что это будет октябрь. Однако в Миндортрансе Челябинской области уточнили, что изначально речь шла именно о ноябре.

— Стоимость проезде будет дешевле, чем на автобусе, — рассказал Алексей Нечаев, уточнив, что так планируется сделать приоритет для поезда.

Напомним, соглашение о его запуске подписали губернаторы двух регионов — Алексей Текслер и Евгений Куйвашев — на выставке «Иннопром».

Поезд на дизельном двигателе будет состоять из трех вагонов с климат-контролем и системой обеззараживания воздуха. А первый вагон будет адаптирован для маломобильных пассажиров. Максимальная скорость — 120 км/час. Всего в пути 3:45. Маршрут 247 километров будет проходить через Верхний Уфалей. Всего планируется делать пять остановок.

Напомним о запуске скоростного железнодорожного сообщения между Челябинском и Екатеринбургом говорят уже много лет. Проект создания особой высокоскоростной магистрали обсуждали в 2016 году, тогда предполагали построить новую железнодорожную ветку — часть будущего маршрута «Москва-Пекин». Магистраль должна была заработать в 2021 году. Но проекту не суждено было сбыться. В 2020 году его заморозил из-за кризиса и пандемии коронавируса, а в 2021 году закрылось хозпартнерство, которое собиралось строить железную дорогу. Причиной тогда назвали нехватку финансирования.

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