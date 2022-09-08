Слезы наворачиваются: что стало с челябинским Торговым центром, куда возили экскурсии из соседних городов

Когда-то это был самый топовый магазин города

Торговый центр, благодаря расположению в центре и уникальной конструкции, стал одним из символов города. Он красуется почти на всех советских и современных открытках с видами Челябинска. Вспоминаем, каким он был, и смотрим, какой он сейчас.

Внутри все чисто, аккуратно. Но арендаторов нет Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Когда вы последний раз были в торговом центре? А ведь это центр города, рядом красивая набережная и место всегда считалось проходным.

Сейчас пустота начинается практически с входа. Чем дальше, тем больше закрытых дверей, отсылающих обращаться в соседние павильоны, или вовсе пустые квадратные метры с надписью «аренда». При этом надо отметить, что внутри все чисто и аккуратно, — видно, что за помещениями следят.

На первом этаже отделы с товарами для дома: стройматериалы, статуэтки, картины, блестящие люстры в стиле «дорого-богато». Поднимаемся выше — там одежда (много деловых костюмов и вечерних платьев, больше похожих на свадебные), обувь, сумки. Третий этаж, обустроенный по периметру здания, частично перекрыт.

Пространство разделили на множество маленьких отделов Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Вход на третий этаж частично закрыт Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В отличие от рынка, продавцы не навязываются. Среди покупателей в основном «постоянщики» — те, кто привык обновлять гардероб в конкретном магазине. Нравится ассортимент, обслуживание «как для своих». Старшее поколение заходит что называется «по старой памяти». Кто-то забегает из интереса.

Даже стеллажи есть. Заезжай и торгуй Фото: Ирина ФАДЮШИНА

«ЭТО БЫЛ ФУРОР!»

От идеи до воплощения ушло аж 15 лет. Решение о строительстве торгового центра принято в июле 1960 года, а открытие состоялось под занавес 1975 года.

— Я жил рядом и помню, как его начинали строить — это было середина 60-х годов. Возводили очень долго, лет наверное 10, — вспоминает краевед Юрий Латышев.

Так представляли себе город будущего в 70-х. За Торговым центром действительно выросли высотки. Фото из архива Юрия Латышева

По нынешним меркам это, конечно, непозволительно долго. Но тогда затянувшая стройка не особо вызывала вопросы у горожан.

— В Челябинске единственное общественное здание, которое построили быстро — Дворец спорта «Юность». Всего за 11 месяцев! Там даже использовался специальный сетевой график на перфокартах, он позволял все четко расписать. Проект был уже реализован в Минске, но в Челябинске его немножко изменили. Что ни возьми: Цирк, Театр драмы — все очень долго строились, — добавляет Юрий Латышев.

Плюс, стоит взять во внимание, что проект был экспериментальный, а в таких делах спешки быть не может.

Монтаж купола торгового центра 24 октября 1969. Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

Закладка фундамента Торгового центра, на заднем плане — ДС «Юность». Фото: Челябинская старина/ok.ru

Чертежи по челябинскому торговому центру передали в Минск. Там построили Комаровский рынок. И это был самый большой крытый рынок в БССР. Его возвели намного быстрей.

Открытие состоялось в 1979 году. Кстати, до этого «Юность» строили по белорусскому проекту. Вот такой обмен получился!

Строительство Торгового центра, 1970 год. Фото: из фонда ГИМ ЮУ, Челябинская старина/ok.ru

Члены госкомиссии и первый директор Торгового центра Виктор Сидой во время приема здания в эксплуатацию, 1975. Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

«Это событие в городе ждали давно. И вот сегодня утром торговый центр — самое крупное торговое предприятие (его общая площадь 31 тысяча квадратных метров) — гостеприимно распахнул свои двери», — говорится в газетной публикации от 22 декабря 1975.

Судя по описаниям, торговый центр не уступал современным ТРК. Если не вникать в советские реалии вроде дефицита. Одежда, обувь, игрушки, товары для дома, а также кафе, бар и ресторан на 150 мест.

Архитектура здания — «парящий» железобетонный купол на четырех опорах без единой колонны внутри — и по сей день вызывает восхищение. А уж тогда — тем более.

«В июле 1974 года оболочка-купол эскортировалась на международной выставке в Нью-Йорке. Таких зданий в стране больше нет», — говорится в статье об открытии Торгового центра.

В Торговом центре был даже салон красоты. Фото: Челябинская старина/ok.ru

Проект челябинского Торгового центра засветился в фильме Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» 1965 года. Фото: Челябинская старина/ok.ru

— Это был фурор! Целыми автобусами привозили экскурсии из Свердловска и Кургана. Посмотреть уникальное сооружение и что-нибудь купить. Магазин неплохо снабжался, — рассказала главный археограф Объединенного государственного архива Челябинской области Галина Кибиткина. — Я впервые побывала в Торговом центре в 1979 году, когда приехала из Новосибирска в Челябинск. Была поражена: кафе, ателье, фотоателье, фонтан посредине зала и даже... туалет — это вообще было редкостью для магазинов. При всей этой красоте удивило, что территория рядом с Торговым центром была по пояс заросшей полынью.

Фото: Челябинская старина/ok.ru

Торговый центр можно назвать первым гипермаркетом Челябинска. Здесь пробовали новые формы торговли и даже обучали продавцов со всего Советского союза.

С началом перестройки в Торговом центре появились зарубежные товары, которых доселе нельзя было купить в магазине.

— В 90-е здесь было все: джинсы, рубашки, пластинки, кассеты, финские конфеты, спирт Royal. Стоишь у отдела с дорогим алкоголем, к тебе подходят люди и предлагают путевки на Канары — так искали богатых людей, — вспоминает челябинец Эдуард.

1978 год. Фото: Фото: Челябинская старина/ok.ru

Постепенно с Торговым центром стал конкурировать с Зеленым рынком, расцвет которого пришелся на перестройку. Когда автовокзал был на улице Кыштымской (рядом со Свято-Симеоновским кафедральным собором), прямиком с автобуса люди шли в Торговый центр, а затем спускались вниз на рынок.

Затем начался бум строительства торговых центров по всему городу. В них заезжали крупные российские и зарубежные сети — «Спортмастер», O’STIN, H&M и другие популярные бренды. Кроме того, открывалось большое количество магазинов у дома. Понятие «дефицит» осталось только в воспоминаниях родителей и учебниках по истории.

Так Торговый центр будто бы остался не у дел, сейчас привлечь туда «миллениалов» довольно сложно.

Галина Кибиткина вспоминает, как стояла в очередях за обоями и краской. Водила в Торговый центр сестру, приехавшую в гости из Новосибирска, за металлической посудой. Теперь также грустит, приходя туда.

— У меня племянница там работает. Говорит: «Тетя Галя, я если одну сумку в день продам, и то хорошо. Думает, куда съехать, но везде аренда дороже», — делится Галина Кибиткина.

Сегодня Торговый центр площадью 18 тыс. кв. м., когда-то поражавший своими масштабами, теперь кажется маленьким. Так, площадь «Родника» — 135 тыс., «Алмаза» — 222 тыс. кв. м.

На месте «Мегаполиса» на набережной был резервуар системы охлаждения ДС «Юность». Фото: Челябинская старина/ok.ru

ПРИВЛЕКАТЬ БРЕНДЫ УЖЕ ПОЗДНО

Хождения по Торговому центру наводят на мысли. Местоположение идеальное: набережная, гастропарк, колесо обозрения и будущая станция метро. Так почему же культовое здание города теперь в упадке.

Привлекать в Торговый центр крупных арендаторов уже поздно, считает Денис Стукалов. Эксперт много лет проработал в сфере недвижимости, а также открыл несколько магазинов в крупных ТРК города.

— После 2014 года в наших торговых центрах уже начала падать посещаемость. Отчасти это было продиктовано снижением покупательской способности. С другой стороны у нас растет онлайн-торговля, где есть даже примерка, — отмечает Денис Стукалов. — Современные торговые центры — это не про торговлю, это про досуг. Нашим требуется реконцепция. Если посмотреть на опыт Москвы, они это прошли в 2012–2016 годах. В Екатеринбурге «Мега» создала рекреационною зону, которая притянула к себе людей.

Один продавец может работать на несколько отделов Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Он также отмечает, что наличие крупных арендаторов вроде «Ленты» или «Леруа Мерлен» — не панацея.

— Да, они — «якоря», но в торговую галерею не такая большая конверсия идет оттуда, — считает Денис Стукалов.

«Якорь» Торгового центра — М.Видео — работает здесь больше 10 лет Фото: Ирина ФАДЮШИНА

По мнению эксперта, лучшим решением будет создание в Торговом центре выставочной площадки по типу Экспо.

— Можно использовать как само здание, так и прилегающую территорию. У нас в городе нет хорошего выставочного пространства, а учитывая площадь и форму — это хорошее место, — считает Денис Стукалов. — Можно проводить там выставки, культурно-массовые мероприятия, может быть даже концерты.

Галина Кибиткина из Госархива также считает, что в Торговом центре лучше проводить выставки.

Кстати, эту идею уже обсуждали в прошлом году. Кроме того, в Торговом центре провели техническую экспертизу. Эксперты подтвердили прочность несущих конструкций и заключили, что в капитальном ремонте здание не нуждается.

Угол Торгового центра огородили. Возможно, чтобы не залезали на крышу Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Кстати, 9 мая прошлого года праздничный концерт проходил у торгового центра. Посмотрите, сколько народу вместила площадка.

— Нужно участие властей — городских и может быть даже областных. Чтобы создать знаковое пространство, вернуть славу Торговому центру как уникальному архитектурному сооружению и некой площадке, которая бы притягивала людей, — заключает Денис Стукалов.

Выступление актрисы Екатерины Климовой на 9 мая 2021 возле Торгового центра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

9 мая 2021 у Торгового центра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что будет со знаменитым Торговым центром во многом зависит от собственников. Редакция «Комсомольской правды-Челябинск» обратилась в администрацию с предложением сделать материал но в ответ у нас спросили: «Чей это заказ?». В итоге пообещали подумать, но так и не позвонили.

Мы по-прежнему готовы дать возможность высказать свою точку зрения руководству Торгового центра.

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