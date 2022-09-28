Стация скорой будет ра Фото: Архив КП

Спустя почти три месяца после трагедии с 9-летним мальчиком в микрорайоне под Челябинском появится пост скорой помощи. Он будет располагаться в «Белом хуторе», по соседству с микрорайоном «Твоя Привилегия», где произошло ЧП (оба входят в поселок Западный Сосновского района).

— Она будет располагаться на улице Светлая, 1б. Ранее там был кабинет врача общей практики, — прокомментировали в пресс-службе районной больницы села Долгодеревенское.

Пока идет набор персонала: планируется взять 4 фельдшера и 4 водителя.

Как уточнили в пресс-службе больницы, раньше эта территория обслуживалась Кременкульской подстанцией, которая расположена довольно далеко. Для создания комфортных условий было принято решение о создании дополнительной бригады скорой медицинской помощи. Открытие поста не связывают с трагедией.

Напомним, после трагедии жители «Привилегии» требовали увеличить число машин скорой помощи (в Кременкуле — две бригады), также поднимался вопрос об открытии дополнительной станции скорой помощи.

Мальчик упал с велосипеда и сильно ударился головой. Фото: Александр Надеин/vk.com

КП-Челябинск связалась с мамой погибшего школьника. Она ответила, что чиновники не связывались с ней по вопросу размещения поста скорой помощи. Требовать открытия еще станции скорой именно в «Привилегии» она не планирует.

— Зачем? «Привилегия» через дорогу.

От дальнейших комментариев женщина отказалась пока не завершат расследование уголовного дела.

Трагедия в микрорайоне «Твоя Привилегия» случилась 6 июля. 9-летний Артем скатился с крутой горки и упал, ударившись головой. По словам очевидцев, люди вызвали скорую помощь, но медики отказывались ехать. Они появились лишь через 40 минут и увезли ребенка в областную больницу. Но было уже слишком поздно.

В «Привилегии» также есть поликлиника «Полимедика» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас в Сосновском районе, где проживает порядка 85 тыс. жителей, скорую помощь в районе оказывают восемь круглосуточных бригад. По две в Полетаево и Кременкуле, три в Долгодеревенском и одна в Саккулово. Такие данные предоставили в Минздраве.

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