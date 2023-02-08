Сейчас школа работает в штатном режиме Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Массовая драка в ОЦ №5 Челябинска могла произойти из-за конфликта на национальной почве. По данным источника в правоохранительных органах, одного из пострадавших подростков зовут Фируз – он выходец из Средней Азии. 17-летний парень долгое время конфликтовал со своим знакомым Никитой.

Причины драки в ОЦ 5 Челябинска

В какой-то момент ребята решили разобраться по-мужски. «Стрелка» была назначена на утро недалеко от образовательного центра №2. К слову, один из них там и учился. Фируз взял с собой двух друзей-сверстников – тоже азиатского происхождения, а Никита - пятерых приятелей.

Школьники начали драться на улице. У Никиты и его компании были с собой молотки, биты и травматический пистолет. Спасаясь бегством, Фируз с приятелями забежали в Образовательный центр №5, который расположен неподалеку от их учебного заведения.

Однако Никиту и его друзей это не остановило. С надетыми на голову балаклавами они ворвались в школу и устроили дебош – перепугали детей, чуть не сломали дверь и продолжили избиение. Охрана вмешиваться не стала и вызвала на место полицию.

В Минздраве Челябинской области сообщили, что пострадали двое подростков. Они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. По данным КП-Челябинск, у пострадавших сотрясение мозга и ушибы. Третий подросток серьезно не пострадал.

К приезду правоохранителей Никита и его друзья успели скрыться. Однако это не помешало полицейским и сотрудникам ФСБ установить их местонахождение. Все шестеро скрывались в квартире на Краснопольском проспекте.

— Сотрудники полиции при содействии ФСБ установили квартиру, в которой находятся возможные участники произошедших событий. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, а также проводятся необходимые мероприятия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как задержали участников драки в ОЦ 5

Квартира принадлежит одному из знакомых подростка. Соседи рассказывают, что владелец жилья – постоянный нарушитель спокойствия. К нему приходят домой подозрительные личности.

— Хозяин квартиры являются совершеннолетним. И наконец-то нас избавили от таких соседей. Очень надеюсь, что сядут надолго, — заявила одна из соседок.

В квартире, где обнаружили подростков, нашли пневматическое оружие и патроны к нему. Сейчас это все изъято.

В СМИ опубликовали фотографии с места задержания подростков. В квартире хранился шарф футбольного клуба «Зенит-Челябинск» (местная команда так называлась до 2009 года) и бомбер с оранжевой подкладкой, который обычно носят скинхеды.

Фото: URA.RU

В точных причинах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям. По факту массовой драки следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Прокуратура, в свою очередь, проверит соблюдение безопасности учащихся ОЦ №5. Губернатор региона Алексей Текслер поручил оценить действия охранников, а мэр Челябинска Наталья Котова дала указание провести служебную проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru