Что известно о драке в ОЦ № 5 в Челябинске на данный момент: последняя информация

Судя по видео, в драке участвовало человек 10. Фото: скриншот из видео Baza

Сегодня, 8 февраля, около 12 часов в образовательном центре № 5 произошла драка. Один из его участников избит. Есть информация, что понадобилась медицинская помощь – но пока неизвестно, кому именно: нападавшим или пострадавшему. Собрали хронологию событий и свежие данные, что известно о драке в ОЦ № 5.

Хронология событий во время драки в ОЦ № 5

Драка в школе Курчатовского района попала на видео. По кадрам видно, что внутрь ворвались шестеро парней в черном и балаклавах. Они загнали еще одного парня в угол и начали пинать и избивать его. В руках у нападавших были предметы, похожие на молотки.

Затем драка переросла в массовую – видимо, за пострадавшего вступились знакомые. Бой между ними длился несколько секунд. Через время драка возобновилась, пока не появился парень с оружием. Он направил пистолет на толпу и начал что-то агрессивно говорить. Затем нанес несколько ударов одному из участников и ушел.

Во время драки к разъяренной молодежи никто из старших не подходил: видно, что преподаватели и охранники наблюдали за происходящим за стеклом. Возможно, в это время они нажали тревожную кнопку: через время к ОЦ № 5 приехал экипаж экстренных служб. По словам очевидцев, в холле выбили окно, но его оперативно заменили.

После этого в школе заблокировали главный вход и перекрыли доступ в основной корпус с этажей, где учатся младшие школьники. Выйти из образовательного центра можно только через запасный, при этом никого не эвакуировали.

На месте начали работать криминалисты.

Кто устроил драку в образовательном центре Курчатовского района?

Следователи установили личности всех причастных к драке – ими оказались старшеклассники. Однако, не факт, что они учились именно в этой школе. По словам силовиков, двум парням потребовалась медицинская помощь, но директор ОЦ № 5 Евгений Марченко утверждает, что ни один из его учеников не пострадал.

Причины драки

Причиной драки следователи называют бытовой конфликт: его подробности не раскрываются.

Инцидент взял на контроль начальник полицейского главка Михаил Скоков, прокуратура организовала проверку, следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Губернатор Алексей Текслер возмутился вопиющему случаю и поручил оценить действия охранников, а также во всех университетах, колледжах, школах и детских садах усилить профилактическую работу.

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