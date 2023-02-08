«А если бы они кого-то убили?»: челябинцев возмутило поведение охранника в ОЦ №5, не попытавшегося разнять массовую драку

Охранник уходит, свесив руки. Фото: RT

В холле образовательного центра №5 в Челябинске произошла массовая драка. В дело пошел молоток, у зачинщиков даже был пистолет. Все происходящее попало на камеру. Один из «героев» видео – пожилой сотрудник охраны, который заблокировал дверь и принял наблюдательную позицию. Остановить драку он даже не попытался. У пользователей соцсетей такое поведение вызвало гнев.

– А если бы они кого-то убили? Он им даже слово не сказал, не говоря уже о том, чтобы разнять драку, – возмущается в группе микрорайона «Парковый» Оксана Мамедова.

– Охранников нормальных надо нанимать! А не старых трусов, – пишет Надежда Малышева.

– Мужики, мне стыдно смотреть такие видео и видеть, как вы откровенно очкуете. Где ваш дух!? Защитники… – стыдит не попытавшихся унять драку свидетелей Евген Воронов.

Попавший на видео сотрудник ЧОП – седой мужчина в очках. Очевидно, что силой разнять подростков он не смог бы. Более того, должностная инструкция строго запрещает ему использовать силу против детей. И некоторые комментаторы уверены, что мужчина сделал все, что входило в его полномочия.

– Я считаю, что охранники повели себя правильно: оградили школьников внутри школы и вызвали полицию. У них нет полномочий применять к кому-то силовое воздействие, – защищает охрану Лариса Девятова.

Наклейка на дверях школы. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Охраной школы занимается ЧОП «Фагот». Аукцион на работу в 2023 году компания выиграла в декабре прошлого года. Стоимость контракта – 1,188 млн рублей. За эти деньги сотрудники фирмы должны выполнять нехитрые требования: охранять имущество ОЦ, осуществлять контрольно-пропускной режим, поддерживать общественный порядок, защищать учащихся и сотрудников от противоправных действий и контролировать работу сигнализации и систем видеонаблюдения. Кажется, пара пунктов 8 февраля были нарушены.

– Нет оправданий администрации школы и ЧОП, с которой школа заключила договор. В договоре есть пункт о безопасности наших детей. Я на видео не увидела безопасности. А на вопрос «Как они попали на территорию?», я считаю, должны отвечать в СК директор и ЧОП, – делает вывод мама школьника из ОЦ №5 Анастасия.

Возмущены произошедшим не только родители учеников ОЦ №5 и жители Паркового. К дискуссии о действиях охранника присоединилась и депутат Яна Лантратова. Ранее она уже высказывалась за передачу обеспечения безопасности школ Росгвардии.

– Наших детей должны охранять профессионалы, а не люди, которые не знают, что делать в экстренных ситуациях. Действительно удивляет реакция охранника. Точнее ее отсутствие, – пишет в своем телеграм-канале Яна Лантратова.

Ранее разговоры о недостаточной защищенности школ поднимались после терактов, произошедших в Перми и Казани, где стрелки пришли в университет и школу. И школы до сих пор защищены только турникетами, тревожными кнопками и стеклянными дверями. Такая была и в ОЦ №5 – ее нападавшие разбили при бегстве.

Все подробности о драке в школе собрали в одну ссылку.

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