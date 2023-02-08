В школе есть камеры, которые даже температуру тела измеряют. Но хулиганов это не смутило. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сегодня, 8 февраля, в образовательный центр №5 Челябинска в микрорайоне «Парковый» влетела группа парней в балаклавах и устроила разборки прямо у входа в дверях. Да не просто так, а с пистолетом и предметами, похожими на молотки. Родители школьников перепугались не на шутку.

— Дочь сейчас в школе, все хорошо. Рассказала, что никого не эвакуировали, они пришли в школу и увидели полицию, побежали смотреть, но их, естественно, не пустили в старшее звено. Двери в младшее звено сразу перекрыли, так что 1-3 классы эта ситуация никак не коснулась, — рассказала КП-Челябинск мама ученицы ОЦ №5 Ирина.

—Сын в начальном звене. Они учатся, учитель сообщила, что у них все хорошо. А старшее звено - не знаю. Там работают криминалисты, — рассказывает мама ученика Надежда. — Из младшей школы дети кто шел в школу, видели все это, разбежались по домам. Кричали, что там пистолет. Я как раз только отвела сына в школу. Сразу начала звонить узнавать , но трубку не брал. Потом позвонил, сказал, что все хорошо.

— Никого не эвакуировали, уроки продолжаются, учусь в восьмом классе. То же самое старшее звено, — пишет в соцсети ученица школы.

— Дети очень напугались. Нападавшие угрожали оружием в своей драке. Кто-то наверх бежал, кто-то на выход через другое крыло. Оповещения никакого не сработало в школе. Двери не закрыли, хотя неизвестно было, что у них на уме, только драка или еще что-то. Столько трагедий последние годы, и мы как обычно не готовы (это я про охрану школы). Молодец учитель, детей в классе закрыла и успокоила, — пишет Оксана.

Драка попала на видео. Полиция выясняет обстоятельства ЧП и тех, кто стал зачинщиком драки (по нашей информации, они не учатся в школе). Одному из них подростков понадобилась помощь медиков.

Все о драке в ОЦ5 - по ссылке.

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