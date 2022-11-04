Как соавтор гимна СССР Сергей Михалков увековечил челябинские посылки на фронт

с 1 января 1942 года по ноябрь 1943 года южноуральцы отправили на фронт 489 вагонов с подарками. Фото: ОГАЧО

Посылки на фронт из Челябинска в годы Великой Отечественной войны вошли в историю. Знаменитый поэт Сергей Михалков, чьи стихи знакомы каждому с детства, написал о них отдельные строки. Стихотворение так и называется «Посылка». Вместе с автографом Михалкова оно хранится в Госархиве Челябинской области.

Сергей Михалков прошел войну будучи корреспондентом фронтовых газет. В те года они носили форму летчиков. Поэт, соавтор гимна СССР общался с фронтовиками, бывал на месте боев, а потом писал очерки, статьи и, конечно, стихи.

В 41-м году в «Пионерской правде» был опубликован первый вариант стихотворения «Посылка». В нем подробно описано, какие вещи с заботой собирают труженики тыла бойцам. В коробки упаковываются теплые вещи, мыло, папиросы и даже варенье.

Сергей Михалков работал военным корреспондентом. Фото: ОГАЧО

Позже Сергей Михалков переделал стихотворение и добавил к нему два четверостишья про «мохнатые полотенца» и «пшеничные поллитровки». Заканчивается стихотворение так:

Все завязано, зашито,

Крышка к ящику прибита,

Дело близится к концу –

Отправляется посылка,

Очень важная посылка,

Из Челябинска посылка

Неизвестному бойцу!

Этот вариант стихотворения в 1943 году вместе с автографом лауреат Сталинской премии подарил делегации Челябинской области во время поездки на Северо-Западный фронт. Тогда везли подарки для бойцов к 25-й годовщине Красной Армии.

Такой вариант стихотворения и автограф хранятся в архиве Челябинской области. Фото: ОГАЧО

Традиция отправлять посылки бойцам продолжается и сейчас. Сотни южноуральцев приняли участие в акции «Комсомольской правды-Челябинск». В редакцию приносили теплые носки для бойцов, термобелье, продукты и пожелания. А на склад партнера акции – сети киосков «Вечерний Челябинск» - доставлялись габаритные грузы – от бруса необходимого для строительства до квадрокоптеров. Все эти вещи скоро будут отправлены в Донбасс на передовую.

Посылки не только помогали обеспечивать бойцов, но и вдохновляли на победы. Фото: ОГАЧО

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