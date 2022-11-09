Перелом со смещением, вывих, растяжение: сколько челябинцев привел в травмпункт затянувшийся гололед

Сегодня в травмпункте третьей горбольницы тесновато. Или это норма? Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Теряют равновесие и падают – челябинцы несколько дней ощущают себя фигуристами. Только без коньков и катка – после снегопада и температурных качелей городские улицы сковала ледяная корка. Встал, отряхнулся и пошел дальше – так везет не всем. Часто прогулка по улице заканчивается приемом у врача.

Много ли таких бедолаг, и какие у них травмы – журналист КП-Челябинск постоял в очереди травмпункта третьей и первой горбольниц.

«НОГА ПОДВЕРНУЛАСЬ. БАХ, И УПАЛА!»

Перелом руки со смещением – результат вечерней прогулки челябинки Люции. Во дворе дома был сплошной гололед, говорит, поправляя гипс, упавшая на улице Чичерина женщина.

– Вчера вечером шла, и нога подвернулась. Бах, и упала! Болело сильно. Сегодня сутра сразу в травмпункт, сделали снимок – оказалось, перелом. Гипс наложили, теперь скорей домой надо, внуки ждут, – объясняет нежелание фотографироваться Люция.

Гуляя с внуками, пострадала Лариса – первый маршрут лежал через мост от Цирка в сторону улицы Свободы: проход там очень узкий, совсем не чищен, говорит женщина. Обратно решили пойти другой дорогой – мимо нового Арт-сквера.

– Старались идти по снегу, но внезапно я полетела и рухнула на левую руку. Видимо, на лед под снегом наткнулась. С воскресенья занималась самолечением, накладывали с дочерью эластичный бинт, но чувствую – не помогает, боль усиливается. Пусть лучше врач посмотрит, снимок сделает, вдруг перелом.

– Нигде ничего не чистят, мама живет на Комсомольском – там вообще невозможно, – вмешался в разговор мужчина из очереди. – Только в «Ньютоне» этим занимаются, там плитка тротуарная и платят дворникам хорошо.

Если бы, парирует Оксана – мама шестиклассника, который не смог найти ни сантиметра без льда на тротуаре в том самом районе:

– Сын учится в школе в районе Ньютона во вторую смену, вчера вечером упал! Шел спокойно, не бежал. Тротуар весь во льду был, что обойти негде. Ударил сильно тазобедренный сустав. Больно, но сын держится стойко.

Куртка за курткой пополняется гардеробная травмпункта горбольницы № 3 Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

И таких посетителей травмпункта в последние дни немало, говорит КП-Челябинск гардеробщик Петр:

– Вчера полный гардероб был, многие после падения пришли. Я сам накануне полетел возле магазина «Океан» – там скользко, лед везде. Хорошо, что я самбист – сгруппировался, ничего не сломал и не ушиб.

Не смог удержать равновесие и Максим – на вид парень тоже спортивный. Вчера поехал в гости в Чурилово, а сегодня оказался в очереди к врачу.

– Вышел из магазина – кругом лед. Равновесие потерял и на руку грохнулся. Думал, пройдет, но утром хуже стало. Пришел узнать, почему болит. Вывихнул, наверное – раньше уже такое было.

Во дворе, где мужчина живет, та же ледяная картина. С трудом можно передвигаться и по улице Татищева, дополняет ждущая приема Елена:

– Вышла из автобуса, прошлась немного по скользятине, едва зашла в помещение, и на второй ступеньке колено как схватило. Тоже вывих, похоже. Связки-то сильно напряглись. Мучиться дома не стала – сразу в трамвпункт.

– А меня бог миловал, есть на что опереться, – смеется Галина Федоровна, показывая на черную трость. Читательница «Комсомолки» пришла записаться на МРТ – его проходят в здании травмпункта.

Журналистам челябинка обрадовалась и была не прочь сфотографироваться Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

СТАТИСТИКА – В НОРМЕ

Ситуацию нагнетать не стоит – наплыва в травмпунктах нет, заверили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области. За три дня ноябрьских праздников – с 4 по 6 число – общая цифра обращений по городу – около 700. Причины травм при этом самые разные.

– Цифры примерно те же, что и до гололеда. Поскользнувшихся на улице от общего числа обратившихся не больше 10%. Так каждую зиму. Тем более что единой базы по всем травмпунктам нет. Никто отдельно не считает тех, кто пострадал именно из-за гололеда. Врачам важнее оказать помощь, чем выяснять упал человек на скольком тротуаре или на тренировке в спортзале, – объяснила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Екатерина Хохлова.

Тем не менее, две больницы поделились более подробной статистикой за те же три дня. Травмпункт горбольницы № 9 принял 208 человек – из них только 29 не устояли на скользком льду. Таких было меньше в первой горбольнице – 15 человек из 146 обратившихся. Вчера вечером таких пациентов мы там не встретили. Хромала только Елена – уборка снега во дворе своего частного дома закончилась падением. В рентген-кабинете женщина выясняла, не перелом ли.

Очередь двигалась быстро – с серьезными травмами никого не было Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Тем временем, в мэрии Челябинска сообщают, что с борьба с гололедом сейчас в самом разгаре. Реагентами обещали посыпать не только дороги, но и тротуары, дворы и арки. Прогноз синоптиков неутешительный – в ближайшие три дня в Челябинской области ожидается сильная гололедица из-за мокрого снега и перепадов температур.

Сообщить о скользких тротуарах может любой челябинец. Как это сделать – читайте здесь.

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