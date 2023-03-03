А с балконов сосульки кто должен сбивать? 5 вопросов управлению ЖКХ Челябинска об уборке снега и льда с крыш

Оказалось, некоторые вопросы неоднозначны – но выход найти можно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следи за собой, будь осторожен: с приходом весны в Челябинской области опасность стала подстерегать прохожих на тротуарах и во дворах. С крыш и балконов начали падать сосульки и снежный наст со льдом. В Магнитогорске такая глыба уже успела рухнуть на голову полуторагодовалому мальчику – без травм не обошлось. После резонансного случая Следственный комитет возбудил уголовное дело, глава ведомства потребовал доложить о причинах ЧП.

В том случае оказалось, за крышей не доглядели ответственные – коммунальщики. Впрочем, если речь о балконах, то все не так однозначно. Когда собственники обязаны сами очищать их, и что делать, когда видишь нависшую угрозу над головами. На самые злободневные вопросы на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) ответил заместитель начальника городского управления ЖКХ Александр Кочерещенко.

«ТУДА НЕ ХОДИ, СЮДА ХОДИ»: КАК ПЕРЕЖИТЬ ОПАСНЫЙ ПЕРИОД

1. Когда коммунальщики займутся ликвидацией весенних опасностей?

– В Челябинске работа уже идет. В конце февраля глава Наталья Котова поручила заняться уборкой крыш и вывезти снег из дворов. Уже как минимум полмесяца на еженедельных штабах мы доносим до УК необходимость этих работ.

И они отчитываются. Управление ЖКХ получает и собирает информацию о том, сколько и где почищено. К слову, переменчивая погода добавила хлопот – уже было и потепление, и снова шел снег.

2. Ситуация с балконами неоднозначна – кто все-таки отвечает за их уборку, коммунальщики или собственники?

– Сейчас часто балконы идут уже застекленные застройщиком, взять тот же «Ньютон» или «Парковый». То есть, это уже предусмотрено конструктивом дома. Если по договору с УК балконы включены в общедомовое имущество, то она и отвечает за него.

В старых домах остекление предусмотрено не было. Одно время на центральных улицах даже был запрет хранить вещи на балконе, чтобы не захламлять облик города. И вот если балкон застеклен самостоятельно, то полную ответственность несет уже собственник.

3. Как быть, например, если пенсионер не может взять лопату и пойти сшибать сосульки? Или человек в принципе не хочет этим заниматься.

– Собственники отвечают за козырьки балконов и их остекление. Если опасный нарост образовался снизу, на балконной плите и самостоятельно убрать не выходит – необходимо подать заявку в УК. Как и в остальных случаях, когда есть опасность. О ней нужно сообщить коммунальщикам, и они примут меры.

По срокам реагирования четкого регламента нет. Однако в кратчайшее время опасное место потенциального падения сосулек и снега должно быть ограждено от движения пешеходов. Это в обязательном порядке. И еще важно, если собственник сам решит избавиться от проблемы – убедиться, что вниз на голову никому ничего не упадет.

Актуальные вопросы прояснил замначальника управления ЖКХ Челябинска. Фото: "КП" Архив

4. Весной всплывает еще одна проблема – на крышах начинает таять снег и топить квартиры на последних этажах, повреждать отделку. Что делать в такой ситуации?

– Необходимо вызвать представителей УК. Они составят акт о протечке, укажут причины и размер ущерба. Его возместят, если вины собственника в протечке нет.

5. Было много разговоров об ускоренной уборке карнизов специальным аппаратом. Современные разработки стоят на уборке челябинских крыш или все по старинке, вручную?

– Было много экспериментов по стране. В Санкт-Петербурге сосульки пробовали сбивать даже лазерными лучами. Ни к чему это не привело, баловство. Лучше старый-добрый способ уборки: альпинисты поднимаются на вышке и очищают карнизы и крыши.

При этом опять же в обязательном порядке территория, где идет работа, должна быть ограждена. А рядом – стоять предупреждающий пешеходов об опасности. Как в том советском фильме «Джентльмены удачи»: «Туда не ходи, сюда ходи».

ТЕМ ВРЕМНЕМ

В Челябинске с начала недели убрали сосульки с 2 тысяч домов. В Челябинске занялись очисткой крыш и карнизов от сосулек. Взяться за работу в понедельник поручила мэр Наталья Котова.

СПРАВКА КП

При отсутствии информации о том, кто обслуживает здание, можно обратиться к дежурному диспетчеру УЖКХ Челябинска по номеру: 263-21-21 или по телефону ЕДДС: 112.

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