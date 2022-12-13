Ледовый городок в Челябинске 2022-2023: программа праздника, афиша с 26 декабря по 8 января

В ледовом городке программу подготовили на каждый праздничный день Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

26 декабря на площади Революции открывается ледовый городок. И с этого момента каждый день в центре Челябинска разворачивается праздничная программа — причем всё время разная. Публикуем афишу на новогодние каникулы 2022-2023 вплоть до Рождества.

26 декабря в 18:00 на площади Революции открывают ледовый городок. В этом году все скульптуры объединяет тема «Ледяной аквариум»: жителей встретят русалочки, морские коньки, пираты и дельфины. А после официальной программы детей и их родителей будет ждать еще одно шоу: «Новогодние приключения в аквариуме» в «Добрый понедельник».

27 декабря — «Сказочный вторник», связанный с тематикой городка. В этот день зрителям покажут спектакль «Сказочные подарки Золотой рыбки», а еще сыграют в любимую многими в детстве игру «Море волнуется раз…».

28 декабря назвали «Счастливой средой». Тут ребятишек ждут сказка «Как Морской царь поверил в чудо» и «Море волнуется раз…».

«Вкусный четверг» обещают 29 декабря. В этот день в ледовом городке запланировали «Новогодний королевский приём в стране Чудес».

30 декабря будет «Любимая пятница». Вечером гостей площадки ждут музыка, танцы, а также интеллектуальные и подвижные игры «В океане знаний и книг».

В канун Нового года, 31 декабря, пройдет «Весёлая суббота». Новогодняя программа «На дне морском» с зимними персонажами будет идти с 12 до 15 часов.

1 января, в «Уютное воскресенье», с 12:00 начнётся концертно-игровая программа «Новогодняя история Золотой рыбки». Также в расписании — новогодние гуляния и квест «Эльфы в морском царстве». В «Бодрый понедельник» 2 января покажут спектакль «Новогодние приключения в аквариуме».

Январские дни тоже имеют свои названия. Например, 3 января — «Заботливый вторник», 4 января — «Чудесная среда», 5 января — «Сладкий четверг», а 6 января — «Волшебная пятница».

7 января в «Ледяном аквариуме» отметят Рождество: артисты готовят празднично-игровую программу. Празднование завершится 8 января — в «Семейное воскресенье».

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