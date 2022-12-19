Как сейчас живет юный скрипач из Челябинска, на которого соседи писали заявления в полицию

Арсений занимается музыкой профессионально. Фото: челябинская детская филармония.

Скрипач Арсений Лис недавно выступил на одной сцене со звездами Black Star. А всего год назад мальчик думал бросить музыку – соседи ругались из-за домашних репетиций и даже писали заявление в полицию. Тогда юного музыканта поддержали пианист-виртуоз Денис Мацуев и первая леди региона Ирина Текслер.

− Мальчик оказался очень талантливым. А я всегда поддерживаю таланты, и уважаю стремление заниматься, работать, делать свое призвание целью жизни. И уже в апреле 2021 года я пригласила Арсения вместе с мамой на фестиваль «Денис Мацуев представляет», где познакомила его лично с Денисом Мацуевым и великим скрипачом Юлием Рахлиным, − рассказала учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Летом 2021 года он поступил в челябинскую детскую филармонию. А в этом году выступил на отчетном концерте и получил стипендию фонда «Синяя Птица» из рук Дениса Мацуева.

− На закрытии недели звезд хоккея в Челябинске на арене «Трактор» он сыграл интро перед выступлением приглашенных артистов: Аннет Сай, Slame, Егора Шипа и Кирилла Скрипника перед аудиторией в 7500 человек! – поделилась успехами Арсения первая леди региона.

Звезды Black Star отметили, что Арсений Лис – талантливый музыкант и попросили зрителей погромче ему поаплодировать.

Напомним, в 2021 году соседи написали на родителей Арсения заявление в полицию. Мол, ребенок играет дома на скрипке и мешает им. Склоки не прекращались. Тогда к делу подключился известный пианист Денис Мацуев. Он попросил соседей быть терпимее и пригласил их вместе с самим юным музыкантом на свой концерт.

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