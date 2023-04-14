Суд приговорил «леспопаркового маньяка» к 20 годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший охранник Южно-Уральского госуниверситета Алексей Корочкин, которого в народе окрестили «лесопарковым маньяком», может оказаться невиновным. Спустя почти 20 лет нашумевшим делом снова заинтересовались. Не исключено, что в преступлениях может быть виноват кто-то другой.

Поводом стала шокирующая находка: пистолет, оставшийся от умершего охотника оказался тем самым оружием, из которого «лесопарковый маньяк» убивал своих жертв. Но охотник похоже оказался не простым.

— Летом умер один мужик, предположительно бывший мент, его жена пошла сдавать оружие, а на одном из пистолетов куча трупов. Вот все и завертелось, — огорошил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

Откуда у мужчины оружие? Какое отношение к маньяку или жертвам имеет умерший? На эти вопросы предстоит ответить следствию. Адвокат Дмитрий Кривошеев, который много лет представляет интересы Корочкина, кажется не питает оптимизма.

Сначала он отказался общаться «в интересах дела», но потом все же поделился мыслями.

Он отметил, что поскольку мужчина, у которого обнаружили пистолет, уже мертв, выяснять его причастность к преступлениям вряд ли будут. Да и сроки давности всех этих убийств и изнасилований уже истекли. Кстати, те пять нападений, которые совершил маньяк, пока Корочкин сидел под следствием, все еще считаются нераскрытыми, добавил Дмитрий Кривошеев.

Тем не менее найденную улику можно будет использовать разве что для оправдания Алексея Корочкина. Если следователи зашевелятся, и Корочкина оправдают раньше даты, когда он должен выйти на свободу. Напомним, ему осталось сидеть до августа следующего года.

Кстати, за это время Корочкин дважды просился выйти по УДО. Оба раза ему отказывали. По последней информации, сейчас он находится в колонии-поселении в Копейске.

Напомним, в 2004 году в Челябинске произошла череда громких преступлений. Неизвестный мужчина ловил по вечерам в парке Гагарина влюбленных парочек и совершал на них нападения: парней убивал выстрелом из пистолета в голову, а девушек заводил вглубь леса и насиловал. Как раз в этих преступления признали виновным Корочкиина.

Александр Корочкин за 20 лет ни разу не признал свою вину

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