В случае невиновности Александра Корочкина сразу же освободят из-под стражи. Фото: Тимур ХАНОВ.

Алексей Корочкин, которого окрестили «лесопарковым маньяком», должен выйти на свободу в августе следующего года. Мужчина провел за решеткой почти 19 лет. И только недавно в его деле вскрылись новые обстоятельства, которые, возможно, докажут его непричастность к преступлениям. И что теперь?

Адвокат Александр Щербинин в разговоре с корреспондентом КП-Челябинск отметил, что в случае незаконного осуждения Корочкина все обвинения с него будут сняты, а сам он сразу же будет освобожден из-под стражи. По факту он освободится всего на несколько месяцев раньше. И то, если пересмотр дела не затянется. Однако Корочкин сможет потребовать компенсацию за причинение морального вреда.

— Если новые обстоятельства докажут его непричастность к этому делу, то все последствия и ограничения в правах, связанные с судимостью, прекратятся. После чего он сможет подать в порядке реабилитации на компенсацию морального вреда, — сообщил Александр Щербинин.

По его словам, ни одна сумма не компенсирует того, что невиновный человек испытал в тюрьме, когда были такие тяжкие обвинения, всеобщее осуждение.

— Я думаю, что исходя из практики сумма компенсации может составить порядка 10 млн рублей. Нет никаких четких цифр и формул расчета. А в такой ситуации Корочкин может запросить ещё больше и 50, и 100 млн рублей. Но вряд ли ему присудят больше 10 млн компенсации морального вреда, — уверен юрист.

По его словам, подобные случаи в истории уже происходили, но касались менее резонансных дел.

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