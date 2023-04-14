Алексей Корочкин работал охранником службы безопасности в ЮУрГУ. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Прошло уже почти 20 лет с тех пор, как в Челябинске вынесли приговор Алексею Корочкину, которого признали виновным в череде нападений на парочек в парке Гагарина. Следователи предоставили доказательства, что именно он убивал парней выстрелом из пистолета в голову, после чего уводил их девушек в лес и там насиловал. Однако совсем недавно в деле «лесопаркового маньяка» вскрылись новые подробности: виновным в преступлениях может оказаться другой человек. Но почему же тогда сыщики выбрали в качестве главного подозреваемого Алексея Корочкина? К слову, сам он до сих пор вину не признал.

О детстве Алексея Корочкина известно очень мало. Сам он в своих соцсетях указывает, что родился 21 мая 1973 года в городе Гай Оренбургской области. Также известно, что он занимался боксом и даже получил первый разряд.

Повзрослев, парень решил пойти по стезе военного. Служил он на таджикско-афганской границе начальником артиллерийского склада в звании прапорщика. Там все было вполне спокойно, и вскоре Корочкин вышел на выслугу. В Таджикистане женился на местной, которая родила ему двух детей. Правда, дальнейшая семейная жизнь не задается, и бывший кадровый военный перебирается один в Челябинск, где живут родственники.

На новом месте Алексей Корочкин устраивается трудиться охранником службы безопасности в ЮУрГУ. Ему дают комнату в общежитии, и вскоре он находит себе другую женщину – Светлану, которая старше его на 8 лет. На тот момент она работала регистратором студенческой поликлиники.

Тем временем его бывшая супруга выходит замуж за другого и рожает новых малышей. Отпрысков Корочкина отправила поездом к отцу с сопроводительной запиской: «Твои дети — ты и воспитывай!». Старшую девочку (на тот момент ей было 9 лет) он отдал родной тетке, а пятилетнего сына вернул обратно матери.

В 2004 году в Челябинске происходит серия громких убийств и изнасилований. Неизвестный мужчина начинает нападать на парочек в парке рядом с ЮУрГУ. Под подозрение попадает Корочкин. На него указывает сторож крупного магазина, что неподалеку от лесопарковой зоны. После этого следователи задерживают Корочкина и начинают собирать против него доказательства.

По слухам, Светлана ждать Алексея не стала и нашла нового мужика.

Убийства в парке продолжались. В тот момент было известно о еще пяти аналогичных нападениях.

— Как же так?! Ведь того убийцу посадили… — судачили в автобусах челябинцы. — Выходит ошиблись?

Но тогда силовики всполошились:

— Кто-то пытается отмазать Корочкина! Наверняка его подельник!

По итогу бывшего военного признали виновным в преступлениях, а его самого в народе окрестили «лесопарковым маньяком». Наказание он отбывает в колонии строгого режима – 20 лет. За это время он дважды просился выйти по УДО. Оба раза Корочкину отказывали. Выйти на свободу он должен будет в 2024 году.

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