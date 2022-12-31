Как изменилась жизнь волонтера Асии Качесовой после взрыва дома в Магнитогорске

Асия Качесова часто помогает другим, несмотря на все личные трудности и невзгоды

31 декабря исполняется четыре года со дня трагедии, которая потрясла всю страну – взрыва дома в Магнитогорске. 39 человек погибли после обрушения целого подъезда десятиэтажки. В числе волонтеров, которые находились рядом со спасателями и помогали чем могли, была и Асия Качесова. Они кормила тех, кто помогал спасать людей в тяжелые морозные дни. И только потом выяснилось, что Асия помогает другим часто, несмотря на все личные трудности и невзгоды.

Муж не поехал на рыбалку и отдал свой костюм жене

Асия - многодетная мама, ее младшенький Саша - инвалид, который не видит, не ходит, но очень хорошо слышит. Асия признается, что именно Саша научил ее дорожить каждым человеком, который встречается в жизни, особенно, если этому человеку нужна помощь.

Асия Тахировна вспоминает о трагедии:

- Взрыв произошел рано утром. В десять утра я уже бежала к месту трагедии, сварив ведро гречневой каши. До этого дня был у меня опыт волонтерства, кормила бездомных. Было страшно от увиденного. Вместе с другими волонтерами мы разбирали продуктовые пакеты, их в большом количестве несли неравнодушные земляки. Ближе к обеду из Магнитогорской епархии доставили полевую кухню, где я стала старшей, по просьбе епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия. В таких ситуациях всегда быть должен кто-то, кто возьмет на себя ответственность.

Кухня работала круглосуточно. Прибежала домой за 15 минут до Нового года, немного отдохнула, переоделась и уже в 4 утра вернулась на место взрыва. Муж не поехал на рыбалку, как собирался, а остался с сыном Сашей. А мне дал свой рыбацкий костюм и сапоги, чтобы было тепло. Переживал за меня, конечно, ведь там все могло рухнуть в любой момент. Готовили кашу, кипятили чай - в морозные дни требовалось горячее для всех, кто участвовал в спасательных работах, а также для людей, стоявших часами за ограждением, жителей города и родственников погибших и пострадавших.

Как изменилась жизнь Асии Качесовой после взрыва дома в Магнитогорске

В декабре этого года Асия Тахировна получила звание волонтера социальной службы Магнитогорска.

- У меня стало больше работы. Я верующий человек и понимаю - надо делиться талантами, которые тебе дал Бог. Да, для меня на первом месте, конечно, моя семья, муж, дети и, особенно, мой Саша. Мой график волонтера расписан на два месяца вперед. На мне - кормление бездомных три раза в неделю на газели «Милосердие» от Магнитогорской епархии. А еще мне часто звонят и предлагают продукты, вещи, доверяя, зная, что все передам нуждающимся людям. Как волонтер банка еды «Русь», участвую в благотворительных акциях «Корзина доброты». Почти полгода назад я открыла для себя новый вид волонтерства - организую кулинарные мастер-классы для особенных детей и пожилых людей. Обучаю, объясняю, как правильно обрабатывать овощи, как, к примеру, использовать кожуру мандаринов, как приготовить необычный салат. Дети и взрослые - все молодцы! Цель таких встреч для детей - социализация, новые умения. Приготовление еды для особенного ребенка - это возможность стать самостоятельным. До слез радостно видеть, как подросток впервые в жизни жарит пирожки. И это его победа! Пожилым людям такие мастер-классы дают возможность интересного общения.

Знаете, я очень хочу поблагодарить своих детей и поклониться своему мужу. Понимание, терпение, поддержка родных для меня дорогого стоит! Я благодарна всем, кто поддерживает нашу семью в больших трудах по реабилитации Саши.

Асия рассказывает, что в 13 лет ее сын прекрасно плавает, а осенью учился кататься на лошади. В преддверии Нового года произошло чудо - милосердные люди подарили Саше синтезатор. Теперь он будет развивать свои музыкальные способности. Мальчишка любит слушать звуки колокола, леса, птиц.

- Я не устаю говорить мамам особенных детей о том, что не надо терять веру! - говорит Асия. - Надо с благодарностью принимать каждый Божий день, любить детей всем сердцем и ничего в жизни не бояться!

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