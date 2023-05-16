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Общество16 мая 2023 17:30

В Курганской области отменили введенный из-за пожаров режим ЧС

Постановления подписал глава региона
Ян Стоев
Ян Стоев
Пожар в Кетовском районе, который произошел 27 апреля. Фото: правительство Курганской области

Пожар в Кетовском районе, который произошел 27 апреля. Фото: правительство Курганской области

В Курганской области во вторник, 16 мая, отменили действие режима ЧС, который вводили ранее из-за крупных природных пожаров. Об этом сообщили в правительстве региона.

— В Курганской области отменен режим чрезвычайной ситуации для населенных пунктов и режим ЧС в лесах. Соответствующие постановления подписаны губернатором региона, — уточнили в правительстве.

Однако в Курганской области продолжают действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов. За нарушение правил предусмотрены штрафы. Кроме того, виновники пожаров могут понести уголовную ответственность.

Курганская область страдала от природных пожаров на протяжении нескольких недель. Первое крупное ЧП произошло 27 апреля. В Кетовском районе огонь перекинулся на деревню Логоушка. В тот день власти ввели режим ЧС. В результате пожара в деревне было уничтожено более 70 строений, а также погибла женщина.

Второе крупное ЧП произошло 7 мая. Огонь охватил деревню Юлдус Шадринского округа в 100 км от Кургана. Во время пожара загорелись 20 домов. Сначала сообщалось о трех погибших, но потом их число возросло до нескольких десятков. Из-за трагедии был отменен салют и парад Победы на 9 Мая.

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