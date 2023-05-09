Огненный ад уничтожает леса и поселки: число жертв массовых пожаров выросло до 21

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели людей во время пожаров. Фото: СУ СКР по Курганской области

В Курганской области продолжается борьба с крупными природными пожарами. По данным МЧС, в тушении огня задействованы более тысячи огнеборцев и свыше 300 единиц техники, включая авиацию. Однако число жертв продолжает расти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медслужбах, количество погибших на 9 мая достигает 21 человека. Кроме того, еще 13 пострадавших получили ранения различной степени тяжести. Напомним, 7 мая региональное СУ СКР сообщало о трех погибших.

В правительстве Курганской области пообещали выплаты семьям, чьи родные погибли в результате пожаров. Деньги в размере 1 млн рублей начнут перечислять в течение ближайших дней. Об этом заявил заместитель губернатора Константин Ермаков.

— Семьи погибших в пожарах 27 апреля и 7 мая получат выплату по 1 миллиону рублей. Такое решение принял областной штаб комиссии по ЧС, — уточнил Константин Ермаков.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту крупных пожаров в регионе. Расследование ведется по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

— По данным следствия, пожар распространился из-за возможной халатности со стороны ответственных должностных лиц, которые не приняли меры пожарной безопасности, — уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что угрозы населенным пунктам от пожаров в Курганской области больше нет. По его словам, огнеборцам удалось отстоять 10 тысяч жилых домов.

В Курганскую прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Фото: МЧС России

В настоящий момент пожары локализованы. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Напомним, 9 мая в Кургане отменили салют и парад Победы из-за гибели людей во время природных пожаров. В этот день будут работать только концертные площадки.

Курганская область страдает от крупных пожаров на протяжении двух недель. Первое крупное ЧП произошло 27 апреля. В Кетовском районе огонь перекинулся на деревню Логоушка. Власти ввели режим ЧС, который действует до сих пор. В результате пожара в деревне было уничтожено более 70 строений, а также погибла женщина.

Пожар в Кетовском районе окрасил небо в красный цвет. Фото: ГИБДД Кургана

Второе крупное ЧП произошло 7 мая. Огонь охватил деревню Юлдус Шадринского округа в 100 км от Кургана. Во время пожара загорелись 20 домов и погибли три человека.

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