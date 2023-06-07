Челябинский суд оставил в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве 17-летнего подростка

В убийстве подростка подозреваются 7 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 7 июня, Центральный районный суд Челябинска продлил меру пресечения подозреваемым в убийстве 17-летнего подростка. Ранее их отправляли в СИЗО на два месяца, и теперь этот срок продлили.

- Центральный районный суд Челябинска отклонил ходатайства всех обвиняемых об изменении меры пресечения на домашний арест и продлил сроки содержания под стражей до 10 сентября, - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Речь идет о четверых подозреваемых, всего их восемь. Еще четверым меру пресечения будут продлевать позже. По данным суда, у некоторых из них нет российского гражданства.

Убийство подростка случилось возле ТРК «Космос» 9 апреля. По данным следствия, несколько парней накинулись на 17-летнего школьника, после чего один из них схватился за нож. После двух ударов челябинец скончался, а подозреваемые пытались скрыться. Одного из них поймали в аэропорту, когда он пытался улететь в Таджикистан.

Несколько участников убийства — несовершеннолетние, двое — братья-близнецы. На заседании по мере пресечения отец просил отпустить их домой, а потом не сдержался и расплакался. Всем участникам уголовного дела предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

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