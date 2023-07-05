«Убивать ребенка не хотела»: что сказала на суде мать, избившая в больнице сына-малыша

Женщина набросилась на 11-месячного сына в больнице Фото: Егор ИВЛЕВ

В Чебаркуле осудили женщину, обвиняемую в покушении на убийство собственного ребенка. В декабре прошлого года она вместе с 11-месячным сыном попала в больницу. В один из вечером малыш раскапризничался и долго плакал. У матери сдали нервы.

Горе-мать нанесла малышу не менее трех ударов кулаком по голове. Остановили избиение младенца сотрудники больницы. В итоге у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочного края теменной кости и ушиб головного мозга.

– Убивать ребенка не хотела, удары кулаком в голову нанесла, находясь в состоянии нервного срыва после ссоры с мужем, – рассказала в суде 27-летняя мать.

Но в ходе расследования вскрылись и другие случаи избиения малыша. Когда ему было 5 месяцев, мать била сына по голове, чтобы «воспитать». Тогда она отделалась штрафом, ребенка изымать не стали. Но в этот раз суд лишил женщину родительских прав.

– В судебном заседании государственный обвинитель предоставил суду доказательства, свидетельствующие о наличии умысла на убийство ребенка и просил назначить наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Но женщину вину не признала, заявив, что не хотела убивать сына. Суд также решил, что умысел на убийство не доказан, и вынес приговор по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Горе-мать приговорили к году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Прокуратура города Чебаркуля планирует обжаловать приговор.

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