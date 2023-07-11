«У него 17 лет назад уже было такое»: жители Сима — о подозреваемом в убийстве пропавшей школьницы

Жители Сима рассказали, что у задержанного по подозрению в убийстве мужчины ранее уже были склонности к насилию над детьми Фото: из соцсетей

Неравнодушные жители Сима прочесали весь город и окрестности в поисках 11-летней девочки, пропавшей в минувшее воскресенье. Найти ее волонтерам удалось лишь спустя сутки после начала поисковой операции.

Фото: Уездный репортер — ТВЖ

— 10 числа был обследован город — все подвалы, все чердаки, коллективные сады. К вечеру в районе СНТ №7 нашли рюкзачок и телефон. Стало понятно, что поиски надо продолжать в том районе. Тело нашли в девять часов вечера, — рассказал один из свидетелей.

Фото: Уездный репортер — ТВЖ

Второй свидетель добавил — у задержанного по подозрению в убийстве мужчины ранее уже были склонности к насилию над детьми.

— Искали в парках, в сквере. Утром вышли ребята-волонтеры с завода и начали прочесывать реку Сим, где и нарисовалась эта машину — «ГАЗель», на которой, предположительно, девочку увезли в сады. Искали до вечера, дотемна, ночью, и вот утром объявился человек. Осознал, что натворил, признался, сказал, где находится тело. У него 17 лет назад уже было такое, в этом направлении, но там до беды не дошло тогда, — рассказал «ТВЖ» второй свидетель.

Напомним, по подозрению в убийстве 11-летней школьницы задержан местный житель, сейчас он дает показания следователям. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения. Как сообщалось ранее, мужчина после содеянного не только не пытался скрыться, но и сам участвовал в поисках пропавшей девочки.

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