Опасная трясина: в Челябинске пенсионерка по горло увязла в болоте рядом с новым ЖК

Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинске пенсионерку вытащили из болотной трясины, куда она провалилась по горло.

74-летняя женщина чуть не погибла на озере Смолино. Напротив места происшествия — новые многоэтажки ЖК «Смолинский». Рядом сквер, всего в полукилометре — благоустроенный пляж. Однако край озера за пределами пляжа зарос камышом и превратился в настоящую топь.

Утром 18 июля на Смолино выбрался рыбак. Спокойно поудить рыбу в ранний час ему не удалось. Мужчина увидел, что в болоте тонет пожилая женщина. Ее уже по горло затянуло в трясину, самостоятельно выбраться на сушу пенсионерка никак не могла. Рыбак принялся звонить в экстренные службы.

— Спасатели с помощью лодки эвакуировали пенсионерку на берег, придали устойчивое боковое положение, накрыли спасательным одеялом и контролировали ее состояние до прибытия скорой, — рассказали в челябинском управлении безопасности.

74-летняя женщина настолько обессилела, борясь за жизнь в трясине, что не смогла объяснить спасателям, как попала в болото. С берега Смолино пенсионерку увезли в больницу.

Ранее житель Троицкого района Челябинской области провалился в болото, на котором загорелся камыш. Мужчина не мог выбраться из трясины и спасся, катаясь среди пламени по жидкой грязи.

А неподалеку женщина едва не утонула в битумном болоте, пытаясь спасти свою козу. Троичанку, которая уже начала задыхаться, с трудом эвакуировали спасатели. Яма с нефтепродуктами, как вскоре выяснилось, ждала жертв больше 30 лет. После происшествия ее огородили деревянным забором.

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