В Челябинске нашли новую семью для девочки, выброшенной бездомным отцом в мусорный бак

Младенца среди мусора на этой площадке нашли случайные прохожие Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске нашли новых родителей для девочки, которую бездомный отец отнес на мусорную площадку. Пока что малышка остается в больнице, но скоро семейная пара заберет ее к себе.

— Сейчас будущие мама и папа оформляют предварительную опеку, в дальнейшем они планируют удочерить девочку, — рассказали в региональном министерстве социальных отношений.

Напомним, в конце мая нынешнего года случайные прохожие нашли новорожденную девочку на мусорной площадке во дворе дома на пересечении улиц Красной и Сони Кривой.

Ребенка немедленно увезли в больницу и поместили в реанимацию. Малышка родилась с недостаточной массой тела. Вдобавок, пока девочка лежала среди мусора, у нее случилось переохлаждение.

Родителями ребенка оказались бездомные. 38-летняя мать и 39-летний отец ютились в подвале многоэтажки в центре города. Там же появилась на свет девочка. Отец завернул новорожденную в пакет и отнес на мусорную площадку. Мужчину задержали, сейчас он находится в СИЗО. Накануне ему продлили срок ареста.

Наш корреспондент побывал в подвале, где появилась на свет малышка, и узнал подробности жизни и отношений бездомной пары. По словам соседей, женщина могла бы жить со своими родителями, но предпочла переехать в бомжатник к мужчине, в которого влюбилась.

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