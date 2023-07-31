Катя провела в том доме 14 лет. Фото: база розыска МВД.

Редакция КП-Челябинск получила фото жертвы смолинского маньяка – Екатерины. Сделано оно было еще до ее пропажи: на нем она совсем молодая. Нависшие веки, плотно сжатые губы – девушка будто предчувствовала, что жизнь ее не будет простой.

Знакомые говорят, что Катя вела не самый примерный образ жизни. Возможно, поэтому сестра ее и не искала так долго. Мол, уехала куда-то. А может и не знала, куда обращаться и что делать – ведь и сама была еще, по сути, ребенком.

В 2018 году Лена запросила справку о Кате, как без вести пропавшей. По некоторой информации — для решения жилищного вопроса. Катя до сих пор прописана в их общей квартире. Тогда, вероятно, она и появилась в базе розыска МВД. Из особых примет – косолапость. То есть формально ее искали. А вот нашли бы, если бы не сбежала от смолинского маньяка сама, уже другой вопрос.

В субботу, 29 июля, из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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