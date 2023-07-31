Вырвалась и приехала к сестре: как спаслась жертва смолинского маньяка, который насиловал ее 14 лет

Дом, в котором держали пленницу, и сама Катя - еще до похищения. Фото: Вадим АРХИПОВ

Чего только не пережила Екатерина за последние 14 лет. Все это время женщина была в лапах настоящего зверя. Мужчина избивал ее, насиловал (по некоторым данным с применением разных приспособлений) и угрожал убить при попытке к бегству. Но в прошлые выходные она обрела долгожданную свободу. Попробуем восстановить события того дня.

Осенью 2009 года 33-летний Владимир познакомился с 19-летней Екатериной в районе вокзала в Челябинске. Он пригласил ее в свой дом в челябинском поселке Смолино, что находится в 10 километрах, чтобы вместе выпить. Но на свободу так и не выпустил. Держал бедную в запертой комнате (в доме их пять), бил, насиловал, угрожал, заставлял работать по дому и ухаживать за своей пожилой матерью, которая жила там же.

К слову, сама Валентина, мать этого чудовища, утверждает, что ничего не знала:

– Ну жили у него какие-то женщины и ладно, – простодушно рассказывает Валентина следователям.

А Владимир развлекался не только истязая беззащитную женщину, он еще и выпивал. В прошлые выходные допился до того, что его мать вызвала врачей. Это и был шанс Кати на спасение – ведь уезжая он не успел запереть ее на замок.

Впервые за 14 лет она вышла за калитку. Одна, измученная, в чужом поселке – страшно представить, как бедняжка добиралась до младшей сестры. Первым делом она побежала к ней – единственному родному человеку в мире. Как она узнала адрес сестры, пока не ясно. Уже вместе они поехали в полицию писать заявление.

За эти дни сестры даже не успели толком поговорить: Катю все время допрашивают.

В этом деле много вопросов. Как 19-летняя девушка могла познакомиться с 33-летним мужчиной на вокзале и тут же поехать к нему пить алкоголь? Почему мать Владимира закрывала глаза на то, что ее сын издевался над женщинами? Искали ли Катю эти долгие 14 лет? Следите за новостями, попробуем найти ответы на все эти вопросы.

В субботу, 29 июля, из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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