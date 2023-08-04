Владимир Ческидов безжалостно расправился со своей второй жертвой Фото: Егор ИВЛЕВ

С каждым днем все больше страшных подробностей становится известно о деле челябинского маньяка Владимира Ческидова, который 14 лет удерживал в плену девушку, а также жестоко расправился с еще одной жертвой. Факты, которые проливают свет на самые темные стороны этой трагедии. Мы собрали последние новости о смолинском маньяке в Челябинской области на 4 августа.

Как познакомились челябинский маньяк Владимир Ческидов и его жертва

Екатерина родилась в 1990 году. Вместе с мамой и старшей сестрой Еленой жила в кирпичном двухэтажном бараке. Детство у девочек было такое, что не позавидуешь. Соседи говорят: мама пила, в дом приводила разных мужчин. Отцы у девочек разные. Сначала Катя училась в специализированном интернате. Спустя время девочку вернули в обычную школу. Маме не было дела до дочерей. В какой-то момент опека забрала сестер от матери и отправила их в детский дом, где девочки жили до 18 лет.

Знакомые Кати по интернату рассказали KP.ru, что после возвращения в нормальную жизнь, девочка говорила о финансовых проблемах, что негде жить. На какое-то время она остановилась у дяди, недалеко от вокзала.

Источник КП-Челябинск в правоохранительных органах рассказал, что в день знакомства девушка сидела на лавочке возле ТК «Синегорье». К ней подошел мужчина. Они выпили, а после он предложил ей продолжить вечер у него дома. Катя вместе с Владимиром Ческидовым села на автобус.

От вокзала до поселка Смолино — 10 км. Доехать можно на маршрутках или автобусах, которые едут через автодорогу Меридиан или Троицкий тракт.

— Екатерина рассказала, что Ческидов завел ее в спальню и заявил: «Теперь ты у меня в заложниках!», – рассказал источник КП-Челябинск.

На тот момент смолинскому маньяку было 37 лет, а Кате – 19.

Последние новости о деле челябинского маньяка Владимира Ческидова

Источник КП-Челябинск, знакомый с материалами дела, рассказал жуткие детали убийства одной из жертв смолинского маньяка Владимира Ческидова. О них следствию поведала Екатерина – пленница маньяка.

Убитую девушку звали Оксана. Ей было около 30 лет. По воспоминаниям Кати, Оксана пришла в дом в 2010-2011 году. Тогда челябинский маньяк Владимир Ческидов представил Оксану как жену. Но позже девушкам удалось поговорить и выяснилось, что Оксана такая же пленница.

В день убийства Оксаны Катя слышала, как Владимир ругается с девушкой. Были звуки борьбы. Когда Екатерина вышла из комнаты, женщина уже лежала с ножом в голове. После Владимир Ческидов добил жертву гвоздодером.

— Он расчленил тело, сложил в бочку, потом пытался сжечь на какой-то сковороде и закопал в сарае. Через некоторое время он перепрятал останки в подполе дома, — сообщил источник КП-Челябинск.

Кроме того, источник КП-Челябинск рассказал, что во время обысков следователи нашли в доме в поселке Смолино, где Ческидов удерживал девушку 14 лет, целый арсенал игрушек для взрослых, намордники, DVD-диски с фильмами 18+, а также фиксаторы, которым он приковывал жертву к столешнице.

В то же время в зале суда Владимир Ческидов отрицал, что насиловал девушку.

Вместе с тем, стала известна личность официальной жены Владимира Ческидова. КП-Екатеринбург удалось найти дом, в котором была прописана предполагаемая супруга Ческидова, и пообщаться с соседями женщины. Зовут официальную жену Владимира Ческидова – Елена. Она живет в Екатеринбурге в одноэтажном доме, который по антуражу похож на дом челябинского маньяка в поселке Смолино. Елена ведет асоциальный образ жизни – постоянно пьет. Да не одна, а со своим возлюбленным – Эдиком. Пообщаться с женщиной лично не удалось – уже полтора месяца парочку не видели в их доме.

Интервью с матерью смолинского маньяка Владимира Ческидова

Мать челябинского маньяка Владимира Ческидова прервала молчание. 3 августа корреспондент КП-Челябинск вновь посетил Валентину по адресу ее прописки. Открывать дверь женщина отказалась, но в этот день была более разговорчива. О своем сыне женщина отзывается хорошо и вообще не понимает, как можно сказать что-то плохое про него.

– Мой сын был на виду всю жизнь. Он непьющий, некурящий, никого в жизни не обидел: ни маму, ни папу, ни девушку. У нас в поселке друг друга все знают, и знают, какой мой мальчик, – рассказала она КП-Челябинск.

На вопросы об уголовном деле Валентина отвечает: суд во всем разберется.

В то же время весь район, где сейчас живет женщина, находится в страхе. Через дорогу от дома Валентины детская филармония. Жители ближайших домов боятся за своих детей.

– Неужели она теперь будет жить здесь? Нам теперь ждать, пока наших детей похитят? – задаются вопросом они.

Жильцы дома тоже не рады такому соседству. Оказалось, накануне вечером Валентина выходила в магазин, а потом позвала в гости одну из соседок. Та отказалась. Валентина же искренне удивлена, что с ней никто из соседей не хочет общаться, вопрошает, мол, вы что, на меня все обиделись?

Как сейчас идет расследование дела смолинского маньяка в Челябинске

Известно, что избежавшая ареста мать Владимира Ческидова, находится под подпиской о невыезде. Ей предъявлено обвинение по статье «Похищение». По версии следствия, Валентина Ческидова понимала, что происходит и помогала сыну скрывать пленницу.

Сам Владимир Ческидов находится в СИЗО до 30 сентября. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: похищение человека с применением насилия, убийство, изнасилование с угрозой убийством.

Как стало известно КП-Челябинск, в данное время жертва смолинского маньяка – Екатерина вместе с сестрой уехали из города. Кате необходим покой, чтобы подготовиться к дальнейшей даче показаний в суде.

Это были последние новости о смолинском маньяке в Челябинской области на 4 августа.

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