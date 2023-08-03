Фильмы и игрушки для взрослых: в доме у челябинского маньяка нашли шокирующие вещи

Милый с виду дом больше похож на обитель Плюшкина. Фото: Следком

Логово смолинского маньяка — типичный поселковый дом с палисадником и деревянными ставнями. Улица Фестивальная — одна из самых оживленных в поселке. Рядом — магазин, почта, поликлиника. Знали ли жители, что происходит за его стенами? Вопрос уже риторический.

Во время обысков следователи обнаружили там целый арсенал «красной комнаты»: игрушки для взрослых, намордники, DVD-диски с фильмами 18+. А также фиксаторы, которыми он приковывал пленницу к столешнице. Об этом рассказал КП-Челябинск собственный источник.

— Ты девушку насиловал? — спросили журналисты у Владимира Ческидова в зале суда.

— Нет, — ответил он.

— А что делал?

— Все по любви было?

Но мужчина в клетке, закрывший лицо руками, уже не ответил.

Напомним, заседание закрыли от прессы. Журналистов пустили только на оглашение решения — два месяца СИЗО.

Ранее СК публиковал кадры из дома Ческидовых. Он похож на обитель человека с синдромом Плюшкина – горами навалены вещи, полки заставлены пакетами и коробками. А на ярко-желтой двери до сих пор висит розовая новогодняя мишура.

В субботу, 29 июля, из дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва бездушного чудовища. 14 лет Владимир держал в плену, избивал и насиловал измученную женщину. В прошлые выходные мать Владимира вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание, изверга увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

Сейчас полицейские Челябинской области вместе с коллегами из СК устанавливают все обстоятельства резонансного преступления. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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