«Как можно что-то плохое сказать про моего сыночка?»: мать челябинского маньяка прервала молчание после освобождения

Мать смолинского маньяка проходит соучастницей по делу о похищении Фото: Егор ИВЛЕВ

Мать смолинского маньяка из Челябинска прервала молчание после освобождения из суда. Изначально Валентина Ческидова поселилась по месту прописки и наотрез отказывалась говорить с журналистами.

– Следователи запретили мне с вами общаться, – так женщина отвечала на все вопросы.

«ВСЕ ЗНАЮТ, КАКОЙ МОЙ МАЛЬЧИК»

3 августа мы снова посетили Валентину. Открывать дверь она отказалась, но несколько фраз все же обронила.

– Мой сын был на виду всю жизнь. Он непьющий, некурящий, никого в жизни не обидел: ни маму, ни папу, ни девушку. У нас в поселке друг друга все знают, и знают, какой мой мальчик. Я вообще удивлена, как можно что-то плохое сказать про моего сыночка? – заявила Валентина Ческидова.

Характеристика от матери звучит великодушно. Особенно, если учесть, что Владимира обвиняют еще и в убийстве женщины, останки которой он сложил в кастрюлю и закопал. Да и пленницу в поселке, где «все у всех на виду», почему-то никто не видел.

На вопросы об уголовном деле Валентина отвечает одинаково: суд во всем разберется.

«НА МЕНЯ ВСЕ ОБИДЕЛИСЬ?»

Также прояснилась ситуация с арендаторами. Двухкомнатную квартиру, где сейчас находится Валентина, она сдавала приезжим. Пока им приходится жить с ней, но они уже ищут новое местечко. По словам соседей, изначально заселялись двое мужчин, а потом квартира превратилась в резиновую.

Мы спросили у Валентины, не нуждается ли она в каких-то продуктах. Все-таки сидит взаперти уже много часов.

– У меня все есть. Господь все дает, – ответила женщина.

Оказалось, что накануне вечером Валентина выходила в магазин. А потом даже позвала в гости одну из соседок. Та отказалась. Говорит, что Валя теперь преступница, и противно ходить к ней чаи гонять.

– Она еще так удивилась, – добавила соседка. – Говорит: «вы что, на меня все обиделись?»

ИСТОРИЯ СМОЛИНСКОГО МАНЬЯКА

Информацию о том, что происходит после задержания смолинского маньяка, мы собрали в один большой материал.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение, изнасилование и убийство. Несмотря на то, что его мать Валентина проходит соучастницей по делу о похищении, ее освободили в зале суда. Она вернулась в свою квартиру по месту прописки. А вот самого маньяка Владимира отправили в СИЗО на два месяца. В суде Валентина Ческидова заявила, что пленница у них жила как королева.

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