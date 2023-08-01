«Наверное, виноват, но девушку не насиловал»: что сказал смолинский маньяк на заседании в суде

Маньяка поместили под стражу на два месяца
Фото: Егор ИВЛЕВ
1 августа в Челябинске избирали меру пресечения для смолинского маньяка. Заседание проходило в закрытом режиме без журналистов. Но кое-что обвиняемый Владимир Ческидов успел сказать.
Оказывается, мужчина официально состоит в браке. Детей у него нет, работы тоже. В молодости он был судим. Перед оглашением решения суда корреспонденты КП-Челябинск успели задать ему несколько вопросов.
— Сам как думаешь, виноват?
— Наверное, виноват, — ответил Владимир, сидя за решеткой.
При этом маньяк не стал признаваться в том, что все 14 лет насиловал свою пленницу.
— Девушку насиловал?
— Нет, — утверждает маньяк, скрывая лицо.
Кроме этого, Владимир Ческидов заявил, что денег на адвоката у него нет. Поэтому защищать его интересы будет адвокат, предоставленный судом.
Ческидова на два месяца отправили в СИЗО, под стражей он пробудет до 30 сентября.
Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Женщина вырвалась лишь 30 июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она нашла сестру и рассказала обо всем полиции.
За эти годы у маньяка была еще одна пленница, с которой он расправился. Останки женщины душегуб закопал в погребе.
Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.
Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.
Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение и убийство. Добавятся ли к этому еще какие-то статьи, пока неизвестно. Также под вопросом остается статус матери в уголовном деле. Она может проходить как свидетелем, так и соучастницей.
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