Уронили на бетонный пол и выбросили в мусорку: в Челябинске будут судить родившую в подвале женщину и ее сожителя

Подземелье, в котором появилась на свет девочка Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске закончили расследовать уголовное дело бездомной пары, пытавшейся избавиться от новорожденной девочки. Младенца выбросили в мусорный бак. Кроху на контейнерной площадке в центре города нашли случайные прохожие.

Малышка появилась на свет 26 мая в подвале под лестницей на улице Красной. Она родилась недоношенной, очень маленькой. 39-летняя мать во время родов была пьяна.

— Ребенок упал на бетонный пол в неотапливаемом помещении, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Осознавая, что ребенок жив и ему после рождения необходима первоначальная медицинская помощь, обвиняемая позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на контейнерную площадку.

38-летний отец завернул кроху в полиэтиленовый пакет и отнес на ближайшую площадку с мусором. Там малышку и обнаружили прохожие. Девочку увезли в больницу с переохлаждением.

Теперь мать крохи будут судить за покушение на убийство собственного новорожденного ребенка, подстрекательство к убийству и оставление в опасности. Мужчину, который выбросил младенца в мусор, обвиняют в покушении на убийство.

Рассматривать уголовное дело бездомных будет Центральный райсуд Челябинска. Мужчина до начала процесса остается в СИЗО.

Для девочки, которую выходили медики, нашли приемных родителей.

Напомним, наш корреспондент побывал на месте рождения малышки и узнал подробности отношений ее родителей. Оказалось, что мать могла бы жить дома, но предпочла ютиться в подвале со своим партнером.

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