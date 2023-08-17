Наталья Краснова и ее будущий муж Ринат. Фото: из соцсетей

Блогер, автор книг, комик и актриса Наташа Краснова скоро выходит замуж. Вчера в социальных сетях красотка объявила, что через 10 дней у них с Ринатом будет свадьба.

Заявление пара подала 23 июля через портал «Госуслуги». Этому событию Наталья посвятила пост в своем телеграм-канале. И сразу добавила, что это не предложение руки и сердца:

– Предложение было сделано мне 11 июня 2023 года. Кольцо Ри специально сделал из метеорита, упавшего на наш Челябинск, как символ того, что никакой ужас нам не страшен.

Новый супруг моложе Наташи. Фото: из соцсетей

Аудитория блогера уже не первый месяц видит Рината в социальных сетях Наташи. Пара делится смешными видео и милыми фото, иногда даже с поцелуями. И пока кто-то восхищается влюбленными, другие хейтят 43-летнюю блогершу и ее более молодого избранника.

– Обращаюсь к тем людям, которые могут легко написать мне в личку что-то из серии «а че, получше никого не могла найти?» или «через месяц расстанется», а потом удивленно распахивать глаза и говорить: «А что такого? Я всего лишь сказала правду!» Уважаемые правдолюбцы, ваша «правда» является обычным хамством и тупостью, – заявила Краснова в социальных сетях.

Пара часто делится совместными фото и видео. Фото: из соцсетей

Несколько дней назад Наташа рассказала родителям, что снова выходит замуж. Их реакцией тоже поделилась в социальных сетях:

– Мама сразу спросила, хороший ли мальчик. Узнав, что хороший, расстроилась. Говорит: «Он хоть не самоубьется, если ты его бросишь?» Это все, что вы должны знать о моей маме. Переживает за моих мужей больше, чем за меня.

Предложение руки и сердца Наталье сделали в июне. Фото: из соцсетей

Наталья познакомилась с Ринатом в приложении для знакомств, которое недавно ушло из России. О самом избраннике Наташа не особо распространяется в социальных сетях, показывает только главное, что они счастливы.

КП-справка

Наталья Краснова родилась в 1980 году в Челябинске. Работала преподавателем, и даже получила титул «Учитель года». От первого брака с Александром Алымовым у Натальи двое сыновей-близнецов Артур и Тимур. В 2015 году, работая ивент-менеджером в «Тракторе», Краснова вышла замуж за американского игрока клуба Дерона Куинта. Американец даже хотел сменить гражданство и переехал в Челябинск, но тот брак тоже распался. Летом 2021 года Краснова в третий раз вышла замуж за мужчину, который младше ее на 16 лет. Но через некоторое время пара рассталась.

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