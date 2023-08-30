После падения вертолета погибли три человека. Фото: читатель КП

В Челябинской области упал вертолет Ми-8. ЧП произошло недалеко от поселков Прудный и Красное поле. Как отметил губернатор Алексей Текслер, воздушный транспорт принадлежал авиаотряду ФСБ. Мы собрали последние новости о падении вертолета Ми-8 в Челябинской области на 30 августа.

При падении вертолета погибли три человека

Губернатор Алексей Текслер рассказал, что в результате ЧП никто из жителей поселков не пострадал. Вертолет при падении не задел жилые постройки.

— По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким, — сказал Алексей Текслер.

Экипаж уводил вертолет подальше от жилых зданий

Жители поселков видели, как падало воздушное судно. По их словам, экипаж уводил вертолет в лес, подальше от жилых домов.

— Я была дома и по звуку поняла, что вертолет теряет высоту. Был звук неровного полета. Сразу было понятно, что что-то не так, – рассказала КП-Челябинск Ксения Морозова. — Было видно, что увели его в лес, подальше от домов.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Очевидцы также рассказывают, что в момент падения стояла плохая погода

– Был сильный дождь и туман. Они пытались вверх подняться. Лобовым стеклом вверх взлетел, а потом резко вниз и тишина, – добавляет Ксения.

Видео с места крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области

Вертолет ФСБ упал в лесу. Сразу после этого разгорелся пожар. Возгорание потушили сотрудники МЧС.

После крушения перекрыли проезд в районе ЧП. Расстояние от шлагбаума до места падения составляло около трех километров. Сотрудники ГИБДД разворачивали гражданские машины и не давали проехать дальше.

Сотрудники ДПС проверяли всех водителей Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

На месте крушения дежурили люди в военной форме. Близко они никого не подпускали. Другие правоохранители тем временем проверяли обломки воздушного судна.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Это было последние новости о падении вертолета Ми-8 в Челябинской области на 30 августа.

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