После падения вертолета погибли три человека. Фото: читатель КП
В Челябинской области упал вертолет Ми-8. ЧП произошло недалеко от поселков Прудный и Красное поле. Как отметил губернатор Алексей Текслер, воздушный транспорт принадлежал авиаотряду ФСБ. Мы собрали последние новости о падении вертолета Ми-8 в Челябинской области на 30 августа.
Губернатор Алексей Текслер рассказал, что в результате ЧП никто из жителей поселков не пострадал. Вертолет при падении не задел жилые постройки.
— По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким, — сказал Алексей Текслер.
Жители поселков видели, как падало воздушное судно. По их словам, экипаж уводил вертолет в лес, подальше от жилых домов.
— Я была дома и по звуку поняла, что вертолет теряет высоту. Был звук неровного полета. Сразу было понятно, что что-то не так, – рассказала КП-Челябинск Ксения Морозова. — Было видно, что увели его в лес, подальше от домов.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Очевидцы также рассказывают, что в момент падения стояла плохая погода
– Был сильный дождь и туман. Они пытались вверх подняться. Лобовым стеклом вверх взлетел, а потом резко вниз и тишина, – добавляет Ксения.
Вертолет ФСБ упал в лесу. Сразу после этого разгорелся пожар. Возгорание потушили сотрудники МЧС.
После крушения перекрыли проезд в районе ЧП. Расстояние от шлагбаума до места падения составляло около трех километров. Сотрудники ГИБДД разворачивали гражданские машины и не давали проехать дальше.
Сотрудники ДПС проверяли всех водителей
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
На месте крушения дежурили люди в военной форме. Близко они никого не подпускали. Другие правоохранители тем временем проверяли обломки воздушного судна.
Фото: читатель КП
Фото: читатель КП
Это было последние новости о падении вертолета Ми-8 в Челябинской области на 30 августа.
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