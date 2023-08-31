Челябинский космонавт Дмитрий Петелин записал с борта МКС поздравление для первокурсников

Дмитрий Петелин учился на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ. Фото: кадр с видео

Челябинский космонавт Дмитрий Петелин, который сейчас находится на борту МКС, записал видеообращение для южноуральских первокурсников. Он поздравил их с Днем знаний и дал несколько напутствий.

— Дорогие друзья, приветствую вас с орбиты планеты Земля! 23 года назад я так же, как и вы, стоял на празднике 1 сентября в предвкушении первой сессии. Мечта о небе привела меня на аэрокосмический факультет, а знания, полученные в стенах ЮУрГУ, позволили мне попасть в число счастливчиков, увидевших нашу планету с космической высоты. Этот путь был долгим и тернистым, но цель высока. Но я верю, друзья, что каждый из вас способен шагнуть даже дальше и выше на своем жизненном и профессиональном пути! Главное стремиться к свой заветной цели и не сходить с выбранного пути, и тогда у вас получиться то, чего не удавалось сотнями и тысячам других! — обратился к первокурсникам космонавт.

Напомним, в длительной экспедиции Дмитрий Петелин находится почти год. Возвращение космонавтов на Землю планируется в сентябре.

Во время пребывания на борту МКС Дмитрий Петелин не раз записывал обращения к жителям Челябинской области. Он уже поздравлял южноуральцев с Новым годом, юбилеем региона и 23 февраля.

Дмитрию Петелину 40 лет. Он родился в Казахстане, но потом переехал в Челябинскую область, где учился на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ. Шанса полететь в космос Петелин ждал 10 лет. О подготовке к полету он рассказал в интервью КП-Челябинск.

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