Сообщение пришло из космоса: челябинец Дмитрий Петелин с борта МКС поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Дмитрий Петелин с коллегами записали видеопоздравление. Фото: скрин видео пресс-службы Роскосмоса

Космонавт из Челябинска Дмитрий Петелин и его коллеги Сергей Прокопьев и Анна Кикина поздравили россиян с 23 февраля прямо с борта Международной космической станции.

— Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. В эту дату принято поздравлять тех, кто выбрал для себя путь служению Родине, защите ее рубежей и интересов, — начал Дмитрий Петелин, бортинженер экипажа МКС-68.

— Круглосуточно сотни тысяч россиян несут службу, иногда с риском для жизни, чтобы мы могли спокойно жить и работать. Мы бесконечно гордимся вами, вашей отвагой, самоотверженностью, уверенностью и силой, — продолжил командир экипажа Сергей Прокопьев.

— Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах Вооруженных сил РФ, дорогие ветераны. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы – настоящие герои. С праздником! – сказала бортинженер экипажа МКС-68 Анна Кикина.

Дмитрий Петелин родился в Казахстане, а в Челябинске провел несколько лет, учился в ЮУрГУ. В Челябинской области все еще живут родные космонавта. На орбите Земли Дмитрий Петелин живет с осени прошлого года. Это его первый космический полет.

В ноябре Дмитрий Петелин выходил в открытый космос и провел там более шести часов. Следующие два запланированных выхода в безвоздушное пространство не состоялись из-за проблем с оборудованием. В марте космонавт должен был вернуться на Землю, но возвращение отложили до сентября.

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