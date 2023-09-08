«Парней обязательно хотят закрыть»: в Челябинске начался суд над участниками драки в ОЦ №5

Так проходил арест фигурантов дела. Фото: Источник КП-Челябинск.

В Челябинске начался суд по делу о драке в ОЦ №5. Напомним, несколько подростков ворвались в тамбур и устроили потасовку, один из участников драки и вовсе выхватил пистолет. Заседание (как и избрание меры пресечения) закрыли от СМИ, поскольку некоторым парням нет 18 лет. Потасовку квалифицировали как хулиганство. Но не все так просто: за время следствия некоторые участники драки стали фигурантами другого дела, по более тяжкой статье.

Отец одного из подсудимых Данил Верхоланцев заявил: следствие несправедливо и закрывает глаза на факты, которые должны повлиять не только на переквалификацию дела, но и могут поменять «жертв» и «агрессоров» местами.

ПРИШЛИ ЗАЩИТИТЬ ДРУЗЕЙ

По словам Данила Верхоланцева, его сын с приятелями только хотел защитить своих друзей — учащихся ОЦ №2, которые стали жертвами вымогательств со стороны потерпевшего — Фируза и его компании. У них требовали деньги, электронные сигареты и прочие ценности. За отказ обещали вывезти в лес и унизить, рассказывает отец подсудимого. Опасаясь расправы, школьники обратились за помощью. Только не к родителям или полиции, как это следовало сделать, а к товарищам.

«Стрелку», рассказывает Верхоланцев, «забил» сам Фируз. Но цели драться у компании обвиняемых не было, планировали только поговорить.

– Парни пришли к школе. Там произошла потасовка, потом часть компании Фируза убежала к ОЦ №5. Дальше видно, что в тамбуре было не избиение, а драка, – настаивает объясняет Верхоланцев.

Подростков быстро нашла полиция — парни в это время находились в одной квартире (как она выглядит внутри и что говорят соседи). Их построили и сфотографировали, а снимки каким-то образом оказались в сети, несмотря на то, что многие из действующих лиц – несовершеннолетние.

– Когда задерживали моего сына, к нам в квартиру вломились силовики, меня тоже лицом в пол положили. Все это на глазах у маленького ребенка и жены. Начали фотографировать квартиру, особое внимание уделяли рунам, изображения которых были у сына, – вспоминает Данил Верхоланцев. — Я человек православный, поэтому во всей этой теме не разбираюсь. Но разговор с сыном был. Он сказал, что к нацизму их мировосприятие отношения не имеет. Руны – скандинавские и языческие.

В соцсетях мнения разделились: одни однозначно осуждали подростков, другие считают, что парни дали отпор. Но факт остается фактом: с предметами, которые можно использовать в качестве оружия, подростки влетели в тамбур школы и устроили драку. Могли пострадать дети.

Мамы учеников ОЦ №5 еще долго жаловались на стресс, который перенесли ставшие свидетелями младшеклассники. И это не говоря о том, что можно было не решать вопрос с хулиганом силой, а обратиться в полицию.

НОВОЕ ДЕЛО ПО СЛОЖНОЙ СТАТЬЕ

Но на задержании история не закончилась. В сети появились фото и видео как компания, среди которых оказались задержанные парни, била сверстника на какой-то вечеринке — якобы тот обидел девушку, а друзей называл «бритоголовыми гомосексуалистами».

Из-за этого видео трое парней стали фигурантами другого дела по статье о насильственных действиях сексуального характера. Парни держали в руках предмет, напоминающий фаллос. Данил Верхоланцев уверяет: пострадавшего эта вещь даже не касалась.

– Все следствие основано на этом видео. Причем избитый парень заявления не писал. Он явно сам не хотел, чтобы оно попадало в сеть, чтобы он для всех предстал в таком виде. Но кто-то его «слил» уже после того, как началось следствие по хулиганству. Парней как будто хотят обязательно закрыть, – переживает отец.

ЖАЛОБЫ ИЗ МОСКВЫ ВОЗВРАЩАЮТ В ЧЕЛЯБИНСК

Верхоланцев уверен, что и в деле о хулиганстве, и в деле о насилии допускаются нарушения. Во втором случае их больше: все фигуранты сейчас в СИЗО, а следствие по мнению родителей затягивается, по появлению видео в сети не было официальных проверок – никто не пытался найти источник слива.

– Техническую экспертизу по видео не проводили, действия каждого действующего лица не квалифицированы. Не принимают во внимание, что один из парней, наоборот, защищал потерпевшего от ударов, что сам потерпевший подтвердил на очной ставке. К слову, парень, который на самом деле наносил удары, по делу почему-то как подозреваемый не проходит, – перечисляет нарушения Данил Верхоланцев.

Возвращаясь к истории с дракой в ОЦ №5, адвокат обвиняемых Дмитрий Русских рассказал, что и на самих пострадавших были написаны заявления, но уголовных дел по ним заведено не было.

– Мы уверены, что эти действия нельзя расценивать как хулиганство. Подростки заступились за друзей, мотивы были не хулиганские, что было подтверждено в ходе следствия. Тот факт, что это произошло в общественном месте, не свидетельствует о том, что был умысел нарушить общественный порядок, – заявляет адвокат Дмитрий Русских.

Все жалобы, отправленные главе Следственного комитета Бастрыкину или даже президенту, по словам Верхоланцева, возвращаются обратно в районный СК, к тем силовикам, на которых они и были написаны.

Прошедшее заседание по делу о хулиганстве адвокат оценивает сдержанно: все стандартно, стороны представились суду. Следующие рассмотрения назначены на октябрь и ноябрь.

Редакция «Комсомольской правды» готова опубликовать мнение второй стороны. Мы принимаем сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, на Viber/WhatsApp по номеру: +7-904-934-65-77 или на e-mail: kpchel@phkp.ru.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В суде Центрального района Челябинска продлили срок содержания в СИЗО компании, убившей подростка возле ТРК «Космос». Многие из фигурантов дела – граждане Таджикистана. Эта трагедия случилась из-за бытового конфликта. Парня избили толпой, а в грудь ему всадили нож.

Одному из подозреваемых за 30, у него есть семья и дети. В суде он стыдливо закрывал лицо шапкой. Трое других – братья, младшие, 17-летние близнецы, учились по специальности «правоохранительная деятельность», а тот что постарше признался в нанесении рокового удара. На избрании меры пресечения они не плакали, а лишь тихо общались через переводчика. Зато ревел их отец и повторял, какие они хорошие мальчики. Один из подозреваемых в убийстве 17-летнего парня попытался улететь в Таджикистан, но был пойман прямо в аэропорту.

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