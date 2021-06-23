Где громоотвод? Почему сгоревший дом в Залесье под Челябинском оказался без защиты от молний

Пожар начался после удала молнии. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пожар в многоквартирном доме от удара молнии в поселке Залесье под Челябинском вызывает у жителей микрорайона все больше вопросов. Паника начинается у всех, кто купил квартиры в малоэтажной застройке. Люди недоумевают, почему здание оказалось не защищено от удара молнии, если громоотвод отсутствовал, то почему его ввели в эксплуатацию, и будет ли случившееся считаться страховым случаем? КП-Челябинск получила ответы на эти вопросы у страхового брокера, в строительном надзоре и управляющей компании.

Был ли громоотвод?

В сети появилось видео, как в крышу дома ударила молния. После этого загорелась кровля. В чатах началось активное обсуждение. Вопрос у людей один — где громоотвод?

— Интересно, никакой защиты нет что ли от молнии? — спросила Эльвира Аглиулина в группе микрорайона «Залесье» во ВКонтакте.

— А почему нет громоотводов??? — удивляется Вера Митькина.

— Кто собирается строить дом <…>, обязательно ставьте громоотводы и делайте крышу из металла, проводите заземление и не жалейте денег на большие огнетушители! — советует Мария Скрипник.

— Просто страшно теперь из дома уезжать, — признается Елена Теплякова.

— А еще страшнее находиться дома в грозу.... — отвечает ей Людмила Вересова.

Но нескольким семьям пришлось ночевать у родственников и знакомых. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Обслуживанием пострадавшего дома в микрорайоне «Залесье» занимается организация, входящая в ГК «Тополинка». Вопрос корреспондента КП-Челябинска о наличии громоотвода на пострадавшем доме там проигнорировали. Но рассказали, как будут устранять последствия ЧП.

— В ближайшее время нашей основной задачей является обеспечение жителей коммунальными ресурсами, возобновление подачи в квартиры электроэнергии и воды, разбор поврежденных конструкций, герметизация перекрытия для защиты от осадков, уборка мест общего пользования и вывоз образовавшегося крупногабаритного мусора, — рассказали в ГК «Тополинка». — На текущий момент в первом подъезде дома №3 по улице Еловая полностью восстановлено водоснабжение, во втором подъезде — подключен стояк квартир №23,26,27 и 37. Электроснабжение восстановлено в 12 квартирах в присутствии собственников.

Коммунальщики связываются с жителями для получения доступа в квартиры. Им необходимо проверить электропроводку и герметичность трубопроводов, осмотреть конструктивные элементы.

— Для согласования доступа в квартиры жители могут также обращаться в диспетчерскую по телефону 8 800 550 2022, — добавили в ГК «Тополинка». — По восстановлению кровли ведем переговоры с администрациями Сосновского района и Кременкульского сельского поселения. Общее имущество многоквартирного дома не было застраховано. Информация по страховкам на квартиры нам еще не поступала.

Как выглядит защита от молний?

Что представляет из себя громоотвод и предусмотрено ли их наличие на трехэтажных домах, КП-Челябинск узнала в строительной компании «ЮУ КЖСИ». Правда, фирма занимается возведением высоток, но требования оказались едины для всех.

— Для всех возводимых объектов предусмотрены определенные нормативы. Согласно им, здание должно быть оснащено системой защиты от молнии, — рассказали в пресс-службе «ЮУ КЖСИ». — На всех наших объектах такая система имеется. И в домах президентской деревни защита от удара молнии тоже предусмотрена. Система защиты от молнии представляет из себя металлическую сетку с обязательным элементом по коньку кровли. Эта металлическая сетка имеет несколько токопроводимых элементов, которые спускаются в землю и присоединяются к заземляющему контору. То есть разряд должен уйти в землю по этим соединенным между собой металлическим элементам.

На какие выплаты могут рассчитывать люди

Страховой брокер компании «Агентство страховых услуг» Ярослав Королев говорит, что в таких микрорайонах как Залесье, как правило, квартиры в 80% случаев покупают в ипотеку. Поэтому у большинства владельцев пострадавших квартир, скорее всего, застрахован риск конструктивной гибели имущества.

— Ипотечный кредит подразумевает страхование, грубо говоря, стен, на случай, когда квартира становится непригодной для проживания, — рассказал Ярослав Королев. — В случае с домом на Еловой, это может быть крайний третий этаж. Жители второго, если его экспертиза признает годным к проживанию и восстановлению, соответственно не смогут рассчитывать на выплату, по этому виду страхования. Так как у них пострадала отделка от воздействия воды и растворенных в ней продуктов горения, которые очень едкие, с неприятным запахом, и не вымываются, как правило. Исключение — наличие у владельцев таких квартир страховки на отделку. Но мало кто ее оформляет.

Обошлось без пострадавших. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Конкретно по пострадавшему в результате пожара дому в «Залесье» страховому брокеру информация пока не поступала. Но подобные трехэтажные здания в том направлении строились с использованием, в том числе, дерева. Поэтому многое в получении страховой выплаты будет зависеть от оценки экспертизы — подлежит восстановлению или нет.

— Но во всем мире деревянные дома обязательно страхуются, так как пожар приводит к его тотальному списанию, — добавляет Ярослав Королев. — То есть они не подлежат восстановлению: он может пострадать не только от огня, но и от гниения в результате попадания воды при тушении. К тому же дерево пропитывается продуктами горения, что вредно для здоровья из-за различных формальдегидов и прочего. Поэтому наверняка будем знать, когда пройдет экспертиза. Но я надеюсь, что квартиры все-таки были застрахованы.

По словам Ярослава Королева, по ипотечному страхованию размер выплаты будет равен сумме остатка по ипотеке. Если человек, к примеру, купил квартиру в 2013 году за 2 миллиона рублей, и сейчас остался должен банку 1,2 миллиона, то столько и выплатят. А 800 тысяч никто не возместит, если только владелец квартиры не оформил дополнительную страховку.

— Но, как правило, 97% собственников не страхуют эту разницу. Хотя речь в общей сложности идет о сумме в 3700 рублей в год для квартиры за два миллиона, — продолжает Ярослав Королева. — Застрахованы будут и ремонт, и конструктивные конструкции.

Какая компания получит уведомление о возмещении убытков, пока неизвестно. Сколько ипотечных кредитов сохранилось с момента постройки дома — а это 2013 год — тоже. Но эксперт надеется, что многие все-таки получат выплаты.

В результате ЧП дом остался без крыши. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Громоотвод — это обязательная вещь, хоть и случаи попадания молнии в здания случаются редко, — говорит Ярослав Королев. — Но в данной ситуации у страховой может быть возможность регресса к управляющей компании, которая обслуживала дом (либо застройщику, если бы дом еще был на гарантии) о том, что на здании не был установлен элемент защиты от молнии. Но это в случае, если независимая экспертиза — в данном случае ее проводит МЧС — установит, что причина пожара — удар молнии, что говорит об отсутствии громоотвода. А это нарушение.

Молнии стали бить чаще?

В июне пожар из-за разряда молнии в Челябинской области возникает уже не в первый раз. Буквально на прошлой неделе по этой причине серьезно пострадала птицефабрика «Равис» экс-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, теперь вот «Залесье». Неужели в регионе меняется климат и грозы становятся опаснее?

— Пожары из-за удара молнии возникают каждый год: то дерево, то частный дом сгорит, — рассказал заместитель главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов. — Но в этом году они вылились в два резонансных случая. Но это просто стечение обстоятельств, совпадение, что разряд попал в крышу. Другой вопрос, что есть требования по защите от молний. Но к данным объектам, в случае с птичником, таких требований нет, потому что здание невысокое.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам Андрея Смирного, попадание молнии в многоэтажки не приводит к таким последствиям, как в «Залесье», в том числе потому что строения оборудованы громоотводами, и разряд попросту уходит в землю. В частных и небольших по этажности домах это приводит к возгоранию.

«Безнадзорный» дом в «Залесье»

Новостройки должны проходить приемку государственным строительным надзором. Их должна осматривать комиссия, ели они выше двух этажей и их площадь больше 1500 квадратных метров. Пострадавший дом в «Залесье» под эти критерии попадает. Вот только в итоге он оказался безнадзорным.

— Дом на улице Еловая, 3 ввели в эксплуатацию в 2013 году, — рассказали КП-Челябинск в управлении регионального государственного строительного надзора Минстроя Челябинской области. — Этажность данного многоквартирного жилого дома не превышает трех, а количество блок-секций — четырех, поэтому проектная документация по нему на момент выдачи разрешения на строительство не подлежала экспертизе, а его строительство — государственному строительному надзору в той редакции статьи 51 и 49 Градостроительного кодекса РФ, действующего в период выдачи разрешения на строительство.

Что касается оценки соответствия выполненных работ и применяемых при строительстве пострадавшего дома материалов: этот в компетенцию управления регионального стройнадзора не входит.

Напомним, пламя охватило крышу трехэтажного жилого дома на Еловой, 3 после удара молнии вечером 22 июня. По данным МЧС, площадь пожара составила 780 квадратных метров (для сравнения, площадь всего здания, в котором находятся 39 квартир, — 1993 квадратных метра). В тушении участвовали 55 человек, использовали 17 машин. Из горящего дома самостоятельно смогли эвакуироваться десять человек, в том числе ребенок, еще двоим понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из квартир. Тушение и последствия пожара сняли на видео с высоты птичьего полета.

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