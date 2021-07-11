Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 июля 2021: на безмасочников в торговых комплексах составили протоколы

В кафе, ресторанах и торговых комплексах начались новые проверки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Ежедневно выявляется более двухсот новых случаев. Несмотря на это, базы отдыха и пляжи заполнены. Делимся последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 12 июля 2021 года.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Проверки проходят преимущественно в торговых комплексах. Уже составлено шесть протоколов на арендаторов и физических лиц. При этом в магазинах свободно пускают покупателей без масок и просят воспользоваться ими только при оплате на кассе.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: Yandex.ru/covid19/stat

В ресторанах и кафе специальные коды или результаты ПЦР в Челябинской области пока не требуют. Но они требуются на некоторых мероприятиях. Так, например, участникам Парижского полумарафона, который 14 августа в Нагайбакском районе, объявили, что необходимо будет предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19, сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 и справку с отрицательным результатом, действительным в течение 72 часов.

С 9 июля изменились правила предоставления длительных свиданий с заключенными в Челябинской области. Теперь там тоже нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест или документ об антителах — анализы должны быть сданы не ранее, чем за три дня до даты свидания. Плюсом нужна справка из поликлиники об отсутствии контакта с коронавирусными больными. При этом не учитывается, вакцинирован посетитель или нет.

Желающих поставить прививку становится больше. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Есть и хорошие новости — изменение правил въезда из заграничных поездок. В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области разъясняют, что теперь вакцинированным в течение последних 12 месяцев или наличии сведений о перенесенном в последние полгода коронавирусе проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется.

— Два подряд теста было бессмысленно. Одного теста достаточно, чтобы отсечь тех, кто уже привез инфекцию. Но все должны помнить, что инкубационный период у коронавируса 14 дней — в этот период надо ответственно наблюдать за собой при появлении минимальных признаков, даже насморка и головной боли, остаться дома и вызвать врача, — прокомментировал главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Челябинской области Александр Выгоняйлов.

До изменений при возвращении в Россию нужно было сдать два ПЦР-теста: один в течение трех дней, другой — через сутки.

Из-за ограничений поездок в другие страны базы отдыха и пляжи переполнены. У отдыхавших на Тургояке появились жалобы на не коронавирус, а странную сыпь, появившуюся на коже после купания. Исследование проб воды и песка на трех участках озера: на «Городском пляже», на территории клуб-отеля «Золотой пляж» и возле зоны отдыха «Пугачевская поляна» показало, что на городском пляже в воде слишком много микроорганизмов.

На пляже о коронавирусе не хочется думать. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На данный момент продолжается вакцинация южноуральцев. Всего в Челябинскую область поступило три разновидности препарата: «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Для формирования коллективного иммунитета, без которого невозможно справиться с пандемией, поставлена задача всячески мотивировать людей делать прививки. В некоторых случаях это привело к перекосам. Прививки требуют независимо от количества антител, противопоказаний и самостоятельного решения.

По данным Роспотребнадзора, в Челябинской области обследование на коронавирус прошли 2,5 миллиона южноуральцев. Исследования на COVID-2019 проводятся в 30 лабораториях, расположенных в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 июля 2021 года.

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