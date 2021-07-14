В зоне огневого шторма: как Челябинская область боролась со стихией

В Карталинском районе губернатор работал два самых нелегких дня, объезжал поселки, общался с жителями. Фото: gubernator74.ru

На минувшей неделе юг области пережил огневой шторм. Этот смерч невозможно разом потушить: вертикальный поток высотой до 5 км питает воздух, в единое захватываются очаги пожарищ. В минуту столб пламени проходит 150 метров!

Борьба с лесными пожарами на юге региона началась в четверг, 8 июля. Первые тревожные сообщения: огонь распространяется, его раздувает шквалистый ветер. Из детского лагеря «Роднички» под Парижем эвакуированы 118 детей и 22 сотрудника. На пожаре работала техника из Карталинского района, Магнитогорска, Бредов, Троицка.

Загорелся Джабык-Карагайский бор, ботанический памятник природы областного значения. Пострадал Анненский заказник.

— До 1975 года в бору сосны стояли, как свечи. Но потом случился мощный пожар, я подростком был, помню тот ужас. И вот опять повторилось. Джабык от нас в 20 км. Помогали: дали трактора, солярку. В ночь на воскресенье был дождь — почву промочило на 25 мм. Сушь стоит с мая: +36, и ни одного ливня, — говорит фермер Владимир Клементьев.

МЧС НАРАЩИВАЕТ СИЛЫ

В ночь с 8 на 9 июля губернатор в телефонном режиме вел переговоры с главами южных районов.

9 июля Алексей Текслер выехал в Карталинский район. Здесь руководитель области будет работать в самые нелегкие дни — от начала разгула стихии до локализации и тушения очагов. Глава региона объезжает сгоревшие территории. Жителей Джабыка и Запасного эвакуировали. В поселке Новокаолиновом работал оперштаб.

Погорельцев приняли пять пунктов временного размещения — там были готовы спальные места, организовано горячее питание. Губернатор побывал в ПВР. Решением Алексея Текслера в регионе введен режим ЧС.

9 июля МЧС России нарастил группировку сил в Карталинском районе.

ОГОНЬ УСМИРЕН

10 июля в Карталинский район прибыли заместители министра МЧС России по пожарному надзору Анатолий Супруновский и Илья Денисов, курирующий государственную противопожарную службу.

В тот день огонь был локализован, уничтожались термические точки. Угроза людям и жилью исчезла.

— Мероприятия со стороны органов исполнительной власти выполнены; группировка, предназначенная для защиты населенных пунктов, введена заблаговременно. Но это стихия, где ликвидировать угрозу не представлялось возможным. Можно было только смягчить ситуацию, что и было сделано, — сказал Денисов.

ВЫПЛАТЫ НАЧАЛИСЬ

По решению губернатора из резервного фонда правительства пострадавшим от огня жителям Джабыка и Запасного назначена единовременная помощь в 10 тыс. руб. на неотложные нужды. 50 тыс. руб. положено, если имущество уничтожено частично; 100 тыс. руб. — если полностью. Степень утраты определяет комиссия. Все выплаты рассчитываются на человека.

Огонь спалил 61 жилой дом, дачи. Площадь пожаров — 14 тыс. га.

ОБСУЖДАТЬ С ЛЮДЬМИ ИНДИВИДУАЛЬНО

10 июля по телефону губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину о работе по борьбе с лесными пожарами. Глава государства поручил руководителю региона внести предложение по восстановлению жилья. По инициативе президента отдых детей из эвакуированного лагеря «Роднички» продолжится на Черном море.

Алексей Текслер поставил задачу: вопрос по жилью нужно решать индивидуально с каждой семьей.

— Мы должны выяснить пожелания жителей: кто-то хочет остаться в поселке и восстановить дом, кто-то, возможно, пожелает переехать, — сказал министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.

В воскресенье, 11 июля, в Джабык и Запасной прибыли специалисты минстроя. С участков на специально отведенную площадку вывозят горельник.

С огнем боролись более 700 человек и 142 единица техники. Фото: gubernator74.ru

ЦИФРА

Более 600 человек

боролись с лесными пожарами на юге области. Плюс 142 единицы техники.

С неба огонь «поливали» 4 воздушных судна — самолеты Ил-76, Бе-200, два вертолета Ми-8.

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